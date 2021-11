“Argentina necesita una reforma económico-financiera para salir adelante”

–Quién es Leonardo Cositorto?



–Soy un empresario que antes de ser empresario era un emprendedor. Me dedico al mundo del coaching hace 22 años, soy un formador de líderes. Innovamos en el mundo de la empresa y de los negocios. Un servidor. Una persona que está continuamente parado en ser oportunidad para los demás.



Con un background como líder de sus propias redes de network marketing en España, entre 1991-1995, y posteriormente en 14 países de Latinoamérica, entre 1995-2017, Leonardo Cositorto se ha convertido en un Senior Coach Organizacional, con más de 15.000 entrenamientos ofrecidos en 20 países. Un coach con un énfasis espiritual y conceptos de riqueza que generan libertad en sus miembros de comunidad”, define el sitio de Generación Zoe. Y el propio CEO de la comunidad brinda más detalles…



–¿Qué es Generación Zoe?



–Es una comunidad de aprendizaje, integrada por más de 41.000 personas de diversas partes del mundo, que genera todo tipo de recursos, como el desarrollo personal, en el ámbito emocional, espiritual y lógicamente financiero para que las personas tengan un vehículo que les permita la estabilidad y la libertad financiera. Los cursos que brindamos son de un alto valor en el mercado. Hablamos de 1.000, 4.000 u 8.000 dólares. Pero con Generación Zoe los tenés incluidos con sólo hacer una inversión de 500 ó 1.000 dólares en adelante. Si vos invertís 1.000 dólares, la compañía te obsequia un 20% de bono para que te capitalices y pone el dinero, por medio de un fideicomiso, a trabajar para vos. Se hace por medio del trading, finanzas y mercados. Entonces, se te paga un 7.5 mensual y hasta un 10% de acuerdo con tu membresía. Cuando vos invitás a otra persona a participar, la empresa te reconoce un 20% a tu favor de lo que invierte el invitado. Y así empieza todo. Hay gente que gana 1.000 dólares por mes y otros que cobran 1.000.000.

En la academia Zoe.Coach (https://zoe.sonria.com) se vienen entrenando unos 6.400 coaches ontológicos de Latinoamérica y España en los últimos tres años. Cositorto es el CEO de Generación Zoe, un holding que agrupa firmas de educación, financieras y deportivas en todo el mundo, con fuerte presencia en Asia. Y dirige las 53 oficinas abiertas a nivel mundial, donde se dictan clases presenciales y en modo virtual. Gracias a ese crecimiento nació Zoe Cash, la criptomoneda propia de la comunidad.

"Como consultor y capacitador internacional, Cositorto brindó más de 8.000 conferencias en 42 países."



–¿La cripto es el dinero del futuro?



–Ya lo es hoy. Es el dinero que se mueve más rápidamente y en grandes volúmenes en cuanto a millones de dólares en el mundo. Nosotros podemos llegar a ver la desaparición del dinero físico antes del 2030.



–En la Argentina la gente está atada al dólar. ¿Qué influencia tiene el dólar para un inversor?



–En el mundo cripto, no tiene influencia, porque se mueve por otras variables. Pero obviamente en la Argentina hay una cultura dólar porque el peso argentino perdió 200 veces el valor en los últimos 20 años. Eso hace que cualquier persona vaya al dólar. Y más el que no tiene competencia para ir al oro, la plata o las cripto. Es una cultura muy argentina. En Brasil se pueden sorprender por la inflación, pero no le dan importancia al dólar. Acá sí se piensa en dólares. Por eso va a tener que realizarse una reforma económica-financiera para que este país pueda salir adelante. Si no, no tiene salida.



Como consultor y capacitador internacional, Cositorto brindó más de 8.000 conferencias en 42 países. A través de Generación Zoe ya entrenó a más de 15.000 coaches de veinte países. Y generó un holding impresionante: fedeicomisos Zoe Capital, además de Zoe Cash, posee otras unidades de negocios como Zoe Bank, Zoe Broker y Zoe Gamers. Entre los múltiples emprendimientos de Cositorto también se encuentra la Universidad de Trading, Universidad del Coach, Deportivo Zoe, que cuenta con equipos de fútbol en Argentina, España, Paraguay, Dubai y Tailandia. También creó Zoe School, la Fundación Perito Moreno y Zoe Autos, dedicada a la compra y venta de automóviles, que acepta Zoe Cash para las transacciones. Y a éstas se suman Zoe Aéreo, Broker, Forex, Wallet, Mentoring, Robots e Inmobiliario.



–¿Justamente ahora perseguís un gran sueño inmobiliario?



–Tenemos un proyecto para más de 1.000 familias, ojalá que lleguemos a 1.500, se va a construir sobre más de 70 hectáreas. Es en la zona de Pilar, Ruta 7. Será la primera mini ciudad de conciencia, que se va a llamar Zoe Paradise Pilar. La idea es que las familias estén tranquilas en ese country en el contexto de vivir, de crecer, de divertirse, de estudiar, con una cobertura de salud más biológica, más natural. Que tengan todas las comodidades que se merecen. Es un proyecto que se va a la lanzar en enero.

Caption

El crecimiento de la cripto Zoe Cash



Zoe Cash es la criptomoneda propia de Generación Zoe. Y así la define Cositorto: “Hoy ya está aceptada como medio de pago en varios comercios de Argentina y Latinoamérica. Está dentro de las primeras 3.500 monedas en la CoinMarketCap. Fue montada sobre la tecnología TRC 20 de Tron. Vamos hacia nuestra propia wallet, nuestra propia blockchain. Tenemos en total un supply de 200.000.000 de monedas, de las cuales el 40% ya está en el mercado, en manos de la gente, con una proyección impresionante, ya que en unos 90 días va a estar respaldada por un gramo de oro cada unidad. Para eso compramos dos minas de oro en Jujuy y otra en San Juan, que ya están trabajando en la explotación”. Además, Zoe Cash ya fue adoptada como medio de pago en el mundo del fútbol: la utiliza el Deportivo Español de la Argentina y también otras instituciones de América Latina, España y Asia.