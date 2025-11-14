Lujo, arte y buena mesa: una escapada perfecta a Puerto Madero

Acompañado por el pausado ritmo del río, Buenos Aires ofrece lujosos rincones donde el diseño y la calma se combinan para quienes valoran los detalles y la privacidad. En uno de los barrios más sofisticados de la ciudad, SLS Puerto Madero se destaca por su impronta artística, arquitectura contemporánea y su propuesta gastronómica de nivel internacional, que lo posicionan como una de las experiencias más exclusivas de la capital.

Obras de arte y diseño en los espacios de SLS Puerto Madero

SLS Puerto Madero integra el arte como parte esencial de su identidad. En sus espacios se exhiben obras de artistas reconocidos como Eugenio Cuttica y Pimenta & Moncarz, seleccionadas con el fin de conectar al visitante con la creatividad. Más que decoración, las piezas hacen a la experiencia del hotel: acompañan el recorrido por los distintos ambientes para reforzar su propuesta.

Un restaurante con terraza y cocina de autor

La propuesta gastronómica de Leynia, el restaurante insignia del hotel, se basa en una carta que combina recetas de la cocina argentina con influencias internacionales. Ubicado en el segundo piso, cuenta con una terraza al aire libre con vista a Puerto Madero.

El menú incluye opciones vegetarianas y cortes de carne premium como el T-Bone, además de guarniciones pensadas para acompañar cada plato. El espacio es moderno, con detalles en el diseño y la luz natural, con un servicio atento. Su escenario es versátil: funciona igual de bien para un almuerzo de trabajo, una comida entre amigos o una cena especial.

En Buenos Aires hay muchos lugares donde hospedarse o salir a comer, pero SLS Puerto Madero ofrece algo distinto. Es una opción ideal para quienes conocen y disfrutan del arte y el diseño, pero también para quienes simplemente buscan pasar un buen momento, ser bien atendidos y comer muy bien. Un plan distinto dentro de la ciudad, con detalles que hacen que la experiencia lo valga.