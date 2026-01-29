Vacaciones y escapadas 2026: cuáles son los destinos y alojamientos que marcan tendencia en la costa bonaerense

Para 2026, la Costa Atlántica bonaerense se posiciona como uno de los destinos más buscados para turismo y escapadas, con propuestas que van desde Cariló y Chapadmalal hasta Mar del Plata, combinando alojamientos con identidad, servicios de calidad y entornos naturales privilegiados, ideales tanto para viajes cortos como para vacaciones prolongadas durante todo el año.

Tierra y Mar Villas: el refugio de lujo que redefine el descanso entre el bosque y el mar

En la costa bonaerense, donde el mar se encuentra con el bosque y el tiempo parece desacelerar, Tierra y Mar Villas propone una forma distinta de vacacionar. El proyecto nació de un cambio claro en las preferencias de los viajeros: la búsqueda de mayor privacidad y espacios que permitan sentirse como en casa, sin resignar confort ni diseño premium.

Un concepto inspirado en destinos globales

Ubicado dentro de Tipantú, un barrio abierto y sustentable entre La Caleta y Camet Norte, este refugio se encuentra a solo 15 minutos de Mar del Plata. Tierra y Mar combina lo mejor de ambos mundos: la paz absoluta de un entorno natural y la cercanía estratégica con la ciudad. El bosque, la playa y la laguna definen la identidad de este rincón, siendo el único barrio forestal de la región con acceso directo al mar.

El concepto se inspira en el formato de villas privadas, una tendencia consolidada en Europa y el Caribe. Son casas totalmente equipadas, pensadas para quienes buscan descanso e intimidad. Cada casa cuenta con jardín propio, parrilla, habitaciones en suite y piscina privada. Un diferencial clave son sus piscinas climatizadas interiores en unidades seleccionadas, lo que permite disfrutar del agua y el relax durante todo el año, independientemente del clima.

Experiencia 365: invierno y verano

Tierra y Mar está diseñado para vivirse en todas las estaciones. En verano, el protagonismo es de la playa —con acceso directo a menos de 200 metros— y los atardeceres en el jardín. En invierno, la experiencia se transforma: la salamandra y los espacios calefaccionados crean una atmósfera acogedora ideal para desconectarse de la rutina.

Para quienes combinan descanso con trabajo, las villas cuentan con internet Starlink de alta velocidad, garantizando conectividad total en un entorno natural.

El sello de OHS Hoteles

La estadía se completa con el acompañamiento de OHS Hoteles, que brinda atención personalizada antes y durante la estadía. Los huéspedes acceden a información turística, recomendaciones gastronómicas y beneficios exclusivos, como el acceso a Open Spa en Mar del Plata.

Tierra y Mar es, en esencia, un refugio donde la naturaleza y el confort conviven en equilibrio, ideal para quienes buscan elevar su experiencia de descanso a otro nivel.

Luna Roja

Luna Roja es un espacio frente al mar, ubicado en Chapadmalal, donde la naturaleza, el mar y la calma marcan el ritmo. Con suites frente al océano, restaurante, warungs de playa y propuestas para pasar el día, Luna Roja invita a vivir el verano desde una experiencia relajada y auténtica.

Durante la temporada, las estadías incluyen desayuno diario, servicio de limpieza, Wi-Fi, estacionamiento y seguridad 24 hs. Además, el espacio propone eventos y encuentros que celebran el lifestyle, la gastronomía y el disfrute consciente. Un destino ideal para quienes buscan desconectar, reconectar con la naturaleza y disfrutar del mar sin apuro, a pocos minutos de Mar del Plata.

Victoria Village: febrero, Carnaval y el mejor momento para vivir Cariló

Febrero tiene un encanto particular en Cariló. El bosque sigue verde y perfumado, el mar marca otro ritmo y las calles de arena invitan a disfrutar el verano con más calma. Es el mes ideal para quienes buscan descanso sin resignar experiencias, y el fin de semana largo de Carnaval aparece como la excusa perfecta para una escapada diferente.

En ese contexto, Victoria Village se consolida como una de las propuestas más completas del destino. Ubicado a solo 50 metros del mar, entre el bosque y la playa, combina confort, servicios premium y una atmósfera familiar que se percibe desde el primer día. Muchos de sus departamentos cuentan con vista al mar, un privilegio que transforma cada mañana.

Pensado especialmente para familias, ofrece departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, cómodos y luminosos. Los más elegidos son los de 3 ambientes, con dormitorio principal en suite, segundo dormitorio, living comedor amplio, cocina equipada y balcón terraza con parrilla. La estadía incluye desayuno servido en el departamento, limpieza diaria y acceso al balneario Hemingway, uno de los clásicos de Cariló.

Durante febrero y Carnaval, el complejo propone actividades para todas las edades: aqua gym, entrenamiento funcional, yoga y mindfulness para adultos, y propuestas recreativas diarias para chicos, coordinadas por profesores. Además, cuenta con dos piletas climatizadas (cubierta y descubierta), spa con sauna, gimnasio, masajes, salones de juegos y un espacio de coworking equipado.

Si bien febrero es protagonista, Victoria Village invita a redescubrir Cariló durante todo el año, con escapadas fuera de temporada y promociones especiales, como la propuesta de 2 noches + la tercera sin cargo (no válida en fines de semana largos ni feriados).

Pet Friendly, con cochera cubierta, internet individual, room service y seguridad las 24 horas, el diferencial se completa con la atención personalizada de sus propios dueños, un valor que marca la experiencia.

AFT Rancho : Chapadmalal

Es un espacio de hospedaje frente al mar, ubicado en Playa Redondo, uno de los puntos más buscados de Chapadmalal. Funciona como sede central de AFT, Amantes del Fin de Tarde, un proyecto que desde hace más de doce años cruza surf, cultura y vida costera. En el Rancho conviven una agenda de música en vivo, arte y gastronomía, junto a una activa propuesta de surf trips que se desarrollan de octubre a mayo en Chapadmalal, Brasil y Bali, además de retiros de yoga, wellness y encuentros corporativos. La producción general está a cargo de Francisco de Corral. El proyecto es impulsado por Franco Rivas y Pedro Romero Malevini, artistas y surfistas. https://www.instagram.com/aft_amantes/ https://aftamantes.net/rancho/

Costa Carilo Apart de mar logra reunir esos atributos en una propuesta pensada especialmente para las familias, parejas o amigos. Ubicado sobre la playa y a pocos pasos del centro comercial, el complejo permite disfrutar del destino sin necesidad de traslados, combinando mar, bosque y entretenimiento en un mismo lugar.

Sus apart amplios y funcionales están diseñados para adaptarse tanto a escapadas cortas como a estadías más prolongadas, ofreciendo comodidad y practicidad para grandes y chicos. La experiencia se completa con una infraestructura de servicios que incluye piscina climatizada, spa, gimnasio y espacios recreativos, además de actividades de recreación infantil durante la temporada, pensadas para que los más chicos vivan sus vacaciones a pleno.

Durante el verano, el servicio de playa incluido suma un diferencial clave, garantizando jornadas de mar con total confort. Además, quienes reservan a través de su motor de reservas online acceden a las tarifas más convenientes, gestionando su estadía de forma simple y segura. Costa Carilo Apart de mar invita a vivir Cariló con el equilibrio justo entre relax, servicios y disfrute familiar.

Cariló Soleil Apart Hotel, confort frente al mar en plena naturaleza

Rodeado por el clásico bosque carilense y con una ubicación privilegiada frente al mar, Cariló Soleil propone una experiencia de descanso pensada para quienes buscan confort, diseño y servicios completos en familia.

Sus amplias unidades, con cocinas totalmente equipadas y balcones con vistas abiertas al mar, ofrecen el espacio ideal para compartir y relajarse durante las vacaciones. En temporada alta, el hotel suma recreación infantil, mientras que los adultos pueden disfrutar de sus áreas de bienestar, como la piscina climatizada y el gimnasio, logrando un equilibrio perfecto entre actividad y descanso.

El servicio de playa incluido permite disfrutar del mar con total comodidad, y un diferencial cada vez más valorado es que acepta mascotas sin cargo, haciendo posible que toda la familia viaje completa. A través de su motor de reservas online, los huéspedes acceden siempre a las mejores tarifas disponibles, consolidando a Cariló Soleil como una opción práctica, cómoda y sin preocupaciones.

Posada del Bosque Cariló, naturaleza, tranquilidad y espíritu familiar

En un entorno donde el bosque es protagonista, y a pocos minutos tanto de la playa como del centro comercial, Posada del Bosque Cariló se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y una experiencia auténticamente familiar.

El complejo cuenta con cabañas totalmente equipadas, inmersas en amplios espacios verdes que invitan a relajarse y disfrutar del aire libre. Durante la temporada, la propuesta se enriquece con recreación infantil, actividades para los más chicos y servicio de playa, asegurando una estadía completa para todas las edades.

