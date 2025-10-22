Vero Vaira: la productora que revolucionó el teatro de Villa Carlos Paz con propuestas innovadoras

Villa Carlos Paz se ha consolidado como la capital teatral del verano en Argentina, y en ese escenario competitivo una productora se ha ganado un lugar de privilegio: Vero Vaira. Con su empuje, visión y una incansable dedicación al trabajo, logró posicionarse como una de las productoras más influyentes de la villa, aportando espectáculos de gran calidad artística y convocatoria.

Uno de los casos más emblemáticos de su gestión es Trum Malambo, un show que revolucionó las temporadas veraniegas. Sin depender de artistas mediáticos ni figuras televisivas, el espectáculo se apoyó en la fuerza de su propuesta artística y en la excelencia de sus bailarines, convirtiéndose en un verdadero fenómeno que este verano celebrará su cuarta temporada consecutiva en Carlos Paz.

Al frente de esta propuesta se encuentra Facu Lencina, director de la compañía y primer bailarín, quien además fue distinguido con el Premio Carlos a Mejor Bailarín, galardón que ratifica su talento y lo coloca entre los artistas más destacados de la escena local. Su liderazgo artístico y su compromiso con la danza han sido claves para consolidar el éxito del espectáculo.

El reconocimiento a Trum Malambo no solo se refleja en la crítica y los premios obtenidos, sino también en la masiva respuesta del público, que colma las funciones temporada tras temporada. Este logro lleva la impronta de Vero Vaira y de su productora Vaira Producciones, que apostaron desde el primer día por un proyecto innovador, diferente y de alto nivel.

La trayectoria de Vero Vaira como productora se ha caracterizado por su capacidad de asumir riesgos, descubrir talentos y abrir caminos. Con una mirada estratégica, pero también sensible al arte, ha sabido combinar lo comercial con lo cultural, aportando frescura y dinamismo a la cartelera de la villa.

Hoy, Vaira Producciones no solo es sinónimo de espectáculos exitosos, sino también de trabajo serio, profesionalismo y compromiso con la cultura. La historia de Vero Vaira es la de una mujer que, con pasión y esfuerzo, se ganó un lugar entre los grandes nombres de la producción teatral de Villa Carlos Paz, llevando siempre su sello personal: calidad, innovación y respeto por el público.

Con cada temporada, la figura de Vero Vaira se afianza y crece, y su trabajo ya es referencia obligada a la hora de hablar del teatro de verano en Córdoba.