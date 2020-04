El drama de Belén Francese: tuvo que postergar su boda por el Coronavirus

En tan sólo un par de días, Belén Francese iba a contraer matrimonio con el gran amor de su vida, el empresario mendocino, Fabián Lencinas, ambos tenían planeado pasar por el registro civil y luego celebrar su boda en Mendoza con una gran fiesta para posteriormente viajar a las Bahamas. Todo se iba a desarrollar entre fines de abril y el 8 mayo, fecha de la celebración, pero el avance del Cronavirus en el país y la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno hicieron que a la actriz y vedette tuviese que modificar sus planes.

En diálogo con CARAS Digital, Belén contó el drama que vive por el COVID-19 y finalmente cuándo dará el sí: "No puedo creer todo lo que está pasando. La verdad es una catástrofe mundial que afectó a todos, particularmente a nosotros nos modificó todo el itinerario de casamiento y Luna de Miel que teníamos previsto para estas fechas. lógicamente corrimos todo y puedo confirmar que la fiesta la pospusimos para octubre, cuando todo esto, espero, sea parte del pasado", contó ella y continuó...

"Esta cuarentena es una prueba de fuego para mi y mi futuro marido ya que estamos 24 horas juntos. Así que si superamos esto sñe que vamos a ser felices toda la vida -dice riéndose-. Por suerte cada uno tiene sus cosas y yo desarrollé mi capacidad para dibujar, escribir y también darme maña con la cocina. Tratamos de no invadirnos y respetar nuestros espacios de soledad aunque esté el otro en casa. El viaje a las Bahamas tendrá que esperar y el de Miami también. Este virus nos alteró todo, pero en el contexto que vivimos no importa mucho esto, sino que todos nos quedemos en casa para cuidarnos y cuidar al otro", sentenció y afirmó: "Igual en cuanto abran los registros civiles me casó por ley como corresponde".