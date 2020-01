Dalma Maradona reveló cuál es su cuenta pendiente en la vida

Hace unos días, Dalma Nerea Maradona (32) no podía lograr dormirse entonces tomó su teléfono celular y desató un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram mediante una historia. La hija mayor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe le preguntó a sus más de 700 mil followers que le gustaría saber de ella y que iba a responder a cada pregunta que le hicieran.

Una de las primeras incógnitas que respondió fue como se llevaba con su padre y ella explicó: "Con mi papá me llevo muy bien, porque entendí muchas cosas que no voy a poder cambiar de él y él entendió (ponele) que hay cosas que no va a cambiar de mí". Y luego otra usuaria le preguntó cuál era el sueño que le quedaba por cumplir y ella sorprendió con la respuesta.

En una época en la que las series biográficas son furor en las plataformas digitales, y dentro de poco se estrenará "Sueño Bendito", sobre la vida de Maradona, Dalma confesó que su gran sueño pendiente es interpretar a su madre en una serie que hable de la vida de ella. Con ternura confesó: "Poder hacer de mi mamá en su serie"

¿Podrá cumplir su sueño...?