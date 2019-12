Las fotos de Felipe Pettinato con su familia después de la denuncia

View this post on Instagram

¡Tarde pero (EXTREMADAMENTE) seguro! Junto a @SofiColasante, compartimos estos perfectos momentos del cumpleaños Nº 1 de Juana Michela Pettinato 👼🏻 — Fue un festejo íntimo y familiar, donde abundó el AMOR gracias a nuestro ángel J.M. – Pero no lo hubiéramos logrado "ASÍ" sin el trabajo de geni@s, altamente profesionales y por sobre todo; buenas personas. A quiénes agradezco y recomiendo a continuación, de corazón: – Organización de eventos y prensa ¡Gracias @Naty_eventosYprensa por tanto cariño y lograr el cumple en tiempo récord! – @MagicPartyMesasDulces ¡De 1 a 10, 10! Lleva MUY BIEN su “Magic”. A cargo de la fina deco de mesa ¡y Candy Bar! Captó instantáneamente la esencia de Juanita para basarse en su arte y duro trabajo. – Catering PREMIUM por @CateringLunaLlena ¡Y les aseguro que fue luna llena! – Fotografías y momentos de amor captados cómo nadie, fueron realizadas por @ValeriaDenise.Fotografia ❤ a quién se le notó a simple vista LA PASIÓN por lo que hace, ya que se quedó de principio a fin pasando desapercibida y logrando momentos que quedarán siempre en mi corazón. — Como pueden apreciar en mis redes sociales JAMÁS recomiendo nada que no sea de EXCELENCIA y a la vez flexible para quién requiera sus servicios. ¡Muchas gracias! Ah; la TORTA es de @SofiCoBakery 🎂 — <—DESLICEN PARA VER MAS—>