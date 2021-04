La triste historia familiar de Santi Maratea: el influencer que logró juntar dos millones de dólares

Santi Maratea se convirtió en el personaje del momento por recaudar dos millones de dólares para Emmita, la niña chaqueña que sufre de Atrofia Muscular Espinal (AME) y necesitaba un costoso medicamento.

El joven influencer de 29 años logró hacer historia y recibió el apoyo de figuras como Susana Giménez, la China Suárez, Paula Chaves y Wanda Nara, quienes se hicieron eco de esta historia para difundir la campaña en sus diversas plataformas.

La historia llegó tan lejos que, cuando faltaban 500 mil dólares, recibió el llamado de una reconocida figura nacional (de la que no quiso develar su identidad) y completó la irrisoria suma. Su campaña finalmente logró hacer historia y no hay quien no reconozca a Santi Maratea.

Pero el influencer comenzó su carrera mediática hace muy poco cuando se sumó a la ola de instagramers que son furor desde hace ya varios años. Junto a Grego Rossello, Lizardo Ponce, Sofi Morandi, Belu Lucius, entre otros, compuso el selecto grupo de jóvenes influencer que empezó a hacer ruido a mediados de 2016.

Sin embargo, fue su participación en el programa de Lizy Tagliani lo que lo ubicó en la escena mediática cuando, mientras formaba parte de El precio justo en Telefe, fue descubierto fumando marihuana en el baño del canal. "Fumo porros como si fueran caramelos", había dicho en ese momento.

Para adherir polémica a su CV, Maratea además trabajó con Mario Pergolini en Vorterix, aunque su partida de la emisora también derivó en polémica. Según parece, el periodista lo habría echado a gritos después de que el influencer mantuvo un problema judicial por hablar mal de un reconocido Youtuber.

La triste historia familiar de los Maratea

Su historia familiar también merece un capítulo aparte y Santi Maratea atravesó un duro momento personal. Su papá, Rafael, fue consultor de una empresa de origen británico y en 1999 creó su propia firma dedicada a la capacitación empresaria; hoy es un reconocido coach de equipos empresariales.

Pero cuando cumplió 33 años fue diagnosticado de cáncer. "Gracias a Dios Mariana ya estaba en mi vida, ella se puso la enfermedad al hombro, me bancó e hizo que todo estuviera bien", dijo Rafael Maratea en relación a la mamá de Santiago.

En una entrevista con La Nación, Rafael reveló que a los 50 años también enfrentó el cáncer. "Volví a entender que había un propósito por cumplir y eso me volvió a cargar de energía y me dije a mí mismo que ya había vencido al cáncer una vez, que esta era otra batalla y debía ganarla nuevamente, algo que logré", dijo.

Más adelante, la historia tuvo otro desenlace final cuando la mamá de Santiago decidió quitarse la vida en 2019. Él mismo lo contó en un vivo con Lucas Spadafora.

Sobre su carácter solidario, Rafael Maratea aseguró que Santi tiene un "corazón puro". "Santi siempre fue así, su corazón es noble su espíritu puro y su propósito es ayudar a crear un mundo más solidario, más unido, mejor. Es un orgullo para mí pero estoy seguro que el espíritu y la guía de su madre lo están acompañando", agregó.

Santi Maratea: cómo es su vida amorosa y profesional

A pesar de su perfil poco ostentoso, Santi Maratea nació en un exclusivo barrio, Lomas de San Isidro. "De ahí me quedan la cara y la eshe que sigo pronunciado", dice sobre sus raíces y admitió que cuando era chico tenía varios problemas de conducta.

Luego, intentó estudiar en la Universidad y se anotó en la UCA, UCES y UADE para estudiar publicidad pero no llegó a concretar las cursadas. "Yo veía que en la facu todo iba lento y afuera la velocidad explotaba, entonces me decidí", reveló en relación a su comienzo en las redes sociales.

Aunque lo involucraron a algunos romances, Maratea también mantiene su vida amorosa en las sombras y, según él mismo contó, sólo sería padre con Franca, su mejor amiga. "Si ella tiene un hijo con otro chabón, yo puedo ser su padrino, la re quiero", reveló.

