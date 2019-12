VIDEO| Luis Novaresio hizo una importante revelación en "PH"

Siempre en "Podemos Hablar" aparecen historias jamás reveladas y en esta oportunidad, Luis Novaresio (55) contó que sentía culpa al contar que había decidido "salir del closet". "Me alejé del perjuicio y la culpa con la salida del closet", comenzó a contar. Entonces Andy le dijo entre risas ¿Soy gay', y Luis dijo: "Si, claro que sí", y siguió contando como fue que tomó la decisión de contar que era gay.

"Siento que haberlo hecho ayudó a muchas personas a hacerlo también. Una mamá me escribió que su hijo de 25 años, después de que conté que era gay, pudo recomponer su vínculo con su padre", ¿Cuál era tu miedo Luis?, preguntó el conductor "Mi miedo era que tuviese que dar un nuevo standard y la verdad no pasó..."

Además reveló que cuando tenía 20 años un funcionario al que denunció lo amenazó con divulgar su elección sexual: "Una vez un intendente al que denuncié que era ñoqui me amenazó y me dijo: "si yo cuento lo que sé de usted..." Y no pude seguir la nota. Yo tengo 55 me pasó a los 20..." y siguió contando que nunca tuvo que hablar sobre su sexualidad con sus padres: "Una vez mi viejo me preguntó si estaba bien y se era feliz, y yo le dije que sí, y el me dijo 'lo único que quiero en la vida es que no seas infeliz' y ahí me sentí tranquilo. Nunca hablamos de mi sexualidad con mis padres, ahora que lo pienso me hubiese gustado hablarlo pero también pienso que los silencios son más importantes que las palabras. No tengo cuentas pendientes".

Mirá el video...