María Fernanda Callejón cuenta cómo vive las fiestas de fin de año

La tradición de armar el arbolito y la llegada de la Nochebuena son momentos que para María Fernanda Callejón (53) y su esposo Ricky Diotto cobraron aún más valor con la llegada de su hija Giovanna (4). “Tengo los mejores recuerdos junto a mi madre y es algo que te marca para siempre. Soy muy creyente de la virgen, de hecho todas las vírignes madres me acompañaron durante la búsqueda de mi hija durante muchos años, asi que el 8 de diciembre nosotros sí o sí armamos en casa el arbolito. Y ahora con Gio la Navidad es más importante y divertida. La casa se llena de luz con ella. Es un momento muy íntimo y especial en el que disfrutamos esa carita de ilusión e inocencia de nuestra hija que tanto nos enamora. Nos gusta que vaya entendiendo la historia de Belén, el niñito Jesús. Es hermoso también hacer la cartita a Papá Noel. Vivimos todo como una bendición”, asegura la actriz con la emoción que genera la llegada de las celebraciones de fin de año.

"Pasamos Navidad en La Plata junto a la familia de mi marido, donde Gio tiene a sus primos así que va a estar muy entretenida. La Navidad tanto a Ricky como a mí nos conecta con nuestros niños interiores. También es el momento de reflexión y de renovar los votos con nuestra fe, de recordar a los seres queridos que no están y abrazar a los que sí. Hay que generar un clima de amor”, agrega Fernanda, quien se sorprende día día con la inquieta y ocurrente personalidad de su chiquita. Y es que Giovanna adora copiar a su mamá, robarle los zapatos del placard para jugar y maquillarse, al igual que posar para la cámara y bailar. “Es una cosa de locos ¡hasta quiso y va al gimnasio conmigo! Todo lo que comparto de ella en Instagram es porque lo quiere hacer. Gio es libre y artista como sus padres porque esta rodeada de música y arte. Los looks se los arma ella, del mismo modo que me pide hacer los tutariales que subimos a la web. Todo lo hacemos desde lo lúdico”