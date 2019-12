Una joven denunció a Pablo Rago por abuso sexual

Un duro revés recibió Pablo Rago (47) en estos días luego de que una joven llamada Erica Basile lo denunciara en la Comisaría Comunal Nº 11 por abuso sexual con acceso carnal, hecho que habría ocurrido en el departamento del actor hace 4 años, en 2015. Ella aseguró que el actor abusó de ella y que además la filmó sin su consentimiento.

“Fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien, además porque estábamos hablando de trabajo, ya sea como limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando", comenzó relatando en comunicación con Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo".

“Hasta ahí todo bien. Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas, yo no quería y le corrí la cámara, pero la dejó. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso. Me siguió apretando para que lo orine y me puse incómoda, me di cuenta de que no estaba bien lo que estaba pasando. Cuando logró calmarse, se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, relató la joven que aseveró haber sido violada por el ex "Amigos son los amigos".

“Cuando me fui no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”, aseguró ella quien finalmente decidió denunciarlo para, según ella "liberarse de la humillación y obtener tranquilidad en su vida".

¿Qué dirá el actor?