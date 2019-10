Clima astrológico para el domingo 27 de octubre

Atención con la cuadratura de la Luna con Saturno y Plutón que afecta especialmente a las Capricornianas. La necesidad de tener todo bajo control les juega en contra. Flexibilicen. Adáptense a la situación. Aprendan a ceder a las necesidades de los otros y escuchar opiniones. Hay otra manera de ver y hacer las cosas. Relájate y deja que otro tome el timón.

HOY ES MANO ELECTRICA AZUL en el Calendario Maya

A veces la armonía te toma de sorpresa. No estás pensando en nada y te das cuenta que hay paz en tu corazón.

¿Te ha pasado? No piensas en nada. No ocurre nada especial y estas en paz. La razón es justamente esa, no estabas pensando en nada. El intelecto, la razón, rara vez te conduce a la armonía (en algunas ocasiones sí). Porque una de las funciones de la mente es complejizar todo. El ego se nutre de la mente, cuanto más complicado es, el ego se siente más importante. Pero la pregunta es ¿te sientes más feliz? Entonces deja que la paz te sorprenda sin hacer nada, sin pensar en nada, tan solo contemplando la maravilla de la vida, de un paisaje, del momento presente, de un acto de belleza. Cuando el intelecto descansa, ERES más que nunca.

AFIRMACION DEL DIA

Me dejo sorprender por la vida a cada instante, ahora.

Por Brujito Maya