George y Amal Clooney reunieron a las estrellas en Londres: los looks de gala de Brad Pitt, Inés de Ramón y otras figuras

Es una de las parejas más glamorosas de Hollywood y cada una de sus apariciones atrapa las miradas del mundo. Amal (48) y George Clooney (65) presidieron la gala de la “Clooney Foundation for Justice”, que crearon en 2026 con el fin de proteger a personas y organizaciones que defienden la justicia en el mundo. Con su fundación ofrecen asistencia jurídica gratuita a personas en más de 40 países. Siguiendo el lema “Protección a través de la visibilidad”, la quinta edición del evento anual “The Albies” se realizó en el Museo de Historia Natural de Londres.

George y Amal y su amigo Brad Pitt con su novia, Inés de Ramón, lucieron sus mejores galas en la gran noche solidaria.

Los looks de Amal y George Clooney en la gala de su fundación

Para la velada, Amal lució un vestido de Gucci, en tono dorado e íntegramente cubierto por lentejuelas, ceñido al cuerpo, con escote “bardot” y rematando con flecos de cuentas en capas. Un diseño que evocaba el glamour de los años ’20 y que completó con stilettos metalizados –modelo Lidia de París Texas-, clutch Gucci y aros de diamantes. Clooney eligió un smoking negro de Gucci, con solapa de pico y zapatos de charol, que completó con un impresionante reloj suizo Omega Constellation Observatory, de un valor de 15.000 euros. Muy cercanos a ellos se mostraron Brad Pitt y su novia, la diseñadora Inés de Ramón, quien también impactó con un vestido de encaje en tono verde salvia (con toques de gris), con bordado de flores, escote “bardot” y mangas largas.

Los looks de Amal y George Clooney.

De izquierda a derecha, Poppy Delevigne, Anna Wintour, Emily Ratajkowski y Bianca Jagger.

A la izquierda, Donatella Versace. A la derecha, Hanah Waddingham y Emma Thompson.

El evento reunió a decenas de personalidades del cine, la moda, el activismo y los derechos humanos, entre los que estuvieron Bianca Jagger, Donatella Versace, Anna Wintour, Emma Thompson…, y muchos otros.

Fotos: GROSBY GROUP.