Antonela Roccuzzo y Pampita coinciden: el escote halter se impone como el favorito del verano 2027

El universo de las tendencias confirma un regreso anunciado: el escote halter acapara todas las miradas. Con una estructura que despeja los hombros y sujeta la prenda desde el cuello, este diseño se consolida como el comodín preferido de las principales figuras del espectáculo. Dos nombres propios lideran este movimiento en las redes sociales y en cada aparición pública: Antonela Roccuzzo y Pampita.

Ambas adoptaron este escote con naturalidad, demostrando que funciona tanto para un evento de gala como para un paseo informal de verano. Su versatilidad y su capacidad para estilizar la figura explican por qué este escote lidera las preferencias de temporada sin discusión, generando una ola de inspiración que rápidamente replica el circuito comercial.

El escote halter en desfiles internacionales: Stella McCartney, Alberta Ferretti y Etro

Escote halter: de los años 70 al imperio de las grandes divas

Para entender la magnitud de este fenómeno hay que viajar en el tiempo. El escote halter alcanzó su estatus de estrella absoluta durante la década del 70 gracias al diseñador Roy Halston, aunque su origen real se remonta a los años previos de la mano de Madame Vionnet y sus vestidos drapeados.

En la época dorada de Hollywood, actrices de la talla de Marilyn Monroe inmortalizaron el patrón para acentuar las curvas y realzar el busto con una sensualidad inconfundible que perdura en la memoria colectiva.

Escotes halter a través del tiempo: Boda de Meghan Markle, Marilyn Monroe, Anne Hathaway

Años más tarde, el cambio de milenio trajo una versión completamente distinta. Durante los 2000, la estética heroin chic impuso variantes minimalistas donde figuras como Kate Moss lucían tiras finas al cuello sin artificios. Poco después llegó el turno de las divas del pop: Jennifer López, Britney Spears y Christina Aguilera combinaron tops halter con jeans de tiro bajo y melenas con ondas muy marcadas que definieron una época. Más recientemente, en 2018, Meghan Markle reavivó la fiebre por este diseño al elegirlo para su segundo vestido de novia, un modelo limpio y minimalista que cautivó al mundo entero y reabrió el debate sobre la elegancia atemporal.

Antonela Roccuzzo fan de este escote en tops y vestidos de gala

Duelo de estilos: cómo llevan el halter Pampita y Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo y Pampita adaptaron esta moldería a sus respectivos universos estéticos con resultados impecables. Por un lado, Pampita apostó por una variedad de siluetas que van desde minivestidos marrones drapeados con volados hasta sofisticados diseños largos en tonos rojos intensos con aberturas estratégicas y faldas fluidas. También incorporó esta tipología en tops ajustados combinados con botas altas de cuero, logrando una estética relajada pero sofisticada para sus recorridos urbanos y escapadas a la playa, donde el confort y el buen gusto van de la mano.

Pampita elige el escote halter para vestidos de diferentes estilos

Antonela Roccuzzo, en tanto, eligió el escote halter tanto para momentos cotidianos como para grandes galas internacionales. En eventos de etiqueta lució vestidos negros de líneas puras con tiras cruzadas al cuello que estilizaban su postura, mientras que para momentos más distendidos optó por conjuntos dos piezas de crochet blanco con volados y monos monocromáticos en tonos neutros. Ambas demostraron que el corte se adapta con la misma solidez a la sastrería nocturna que al vestuario de vacaciones, consolidando un manual de estilo propio que sus seguidores imitan de inmediato.

Antonela Roccuzzo en versión mini vestido, top y sastrería

Las claves para lucir la tendencia con éxito

Funciona perfectamente porque resulta elegante, sofisticado y favorecedor si la zona superior cuenta con definición en los hombros y brazos tonificados. Las pasarelas actuales proponen llevarlo en vestidos largos de noche, monos sastreros y tops ligeros para el día a día, adaptándose a cualquier agenda moderna.

Para replicar este estilo, conviene tener en cuenta algunos tips básicos:

*Sostén y comodidad: Al dejar la espalda al descubierto, elegir la prenda con el sostén adecuado resulta fundamental para mantener la estructura limpia del cuello y garantizar total seguridad al caminar.

Pampita apuesta al halter en vestidos cortos e irregulares y también tops

*Proporciones: Si se utiliza un top halter ajustado, equilibrar la parte inferior con pantalones anchos o faldas con vuelo aporta un dinamismo visual muy interesante.

*Accesorios minimalistas: Como el protagonismo se concentra en los hombros y el cuello, es mejor prescindir de collares recargados; unos pendientes sutiles o pulseras finas completan el estilismo con la justa medida de sofisticación.

De este modo, Pampita y Antonela Roccuzzo reafirman que las grandes tendencias del pasado regresan reversionadas para dominar el guardarropa actual con absoluta elegancia y frescura.