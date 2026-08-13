Duelo de looks: Mariana Fabbiani y Barby Franco apostaron al total black con transparencias

Mariana Fabbiani y Barby Franco se consolidaron con estilos propios dentro de la moda y, en esta oportunidad, coincidieron en una de las tendencias que continúa ganando protagonismo. Las dos eligieron el total black como base de sus looks y sumaron encaje y transparencias para construir propuestas con una marcada impronta sensual.

Mariana Fabbiani y Barby Franco

Aunque compartieron el mismo estilo, cada una interpretó la tendencia de una manera diferente. Mientras Barby Franco apostó por una silueta ceñida al cuerpo y un vestido sensual, Mariana Fabbiani eligió un conjunto de líneas más amplias, con mangas largas y detalles que llevaron su look hacia una estética sofisticada y de inspiración setentosa.

Barby Franco apostó por un vestido de encaje al cuerpo

Barby Franco sorprendió con un vestido largo de encaje negro. El diseño cuenta con una estructura ceñida al cuerpo y un top strapless, mientras que las transparencias están ubicadas estratégicamente para dejar parte de la piel al descubierto. El encaje floral recorre toda la silueta y se convierte en uno de los principales protagonistas de la propuesta.

Barby Franco

La modelo completó el estilismo con el cabello suelto y un maquillaje marcado, recursos que reforzaron el costado más glamoroso del look. La elección del vestido permitió combinar la sensualidad de las transparencias con una estética sofisticada, en una propuesta donde la silueta femenina quedó en primer plano.

Mariana Fabbiani llevó las transparencias hacia un estilo retro

Mariana Fabbiani, por su parte, eligió un conjunto de encaje negro. La propuesta está compuesta por una blusa de mangas largas y un pantalón amplio, ambos con transparencias, que generan una silueta completamente diferente a la elegida por Barby.

Mariana Fabbiani

Para marcar la cintura, la conductora incorporó un cinturón ancho de cuero negro con una hebilla metálica, que se convirtió en uno de los detalles destacados del outfit. Completó el look con su melena rubia suelta y un maquillaje con foco en la mirada, mientras que el pantalón de pierna ancha aportó movimiento y reforzó la inspiración setentosa de la propuesta.

Así, Mariana Fabbiani y Barby Franco demostraron que el total black puede adoptar diferentes formas: una más ceñida y sensual, como la de la modelo, y otra más amplia y sofisticada, como la de la conductora. Ambas coincidieron en el encaje y las transparencias, pero imprimieron su propia identidad a una de las tendencias de la temporada.