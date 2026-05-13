El impactante look vintage de Natalia Oreiro: sastrería, color y accesorios trendy

A días del estreno de Nada entre los dos, la nueva película que protagoniza junto a Gael García Bernal y que llegará a los cines el próximo 21 de mayo, Natalia Oreiro deslumbró con un look sastrero retro y los accesorios más chic de la temporada. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un carrusel con imágenes de la jornada de prensa y se robó todas las miradas con un outfit tan sofisticado como audaz.

Natalia Oreiro apostó por la sastrería vintage y un mix de accesorios trendy

Para la ocasión, Natalia Oreiro apostó por un traje sastrero de inspiración retro compuesto por blazer oversize cruzado y pantalón Oxford de tiro alto. El conjunto, en un intenso tono rojo ladrillo con estampa cuadrillé en líneas finas, evocó el glamour setentoso pero con una impronta moderna y teatral.

El look retro de Natalia Oreiro

Sin embargo, el verdadero diferencial estuvo en los accesorios elegidos para completar el outfit. La actriz sumó una boina azul eléctrico que aportó contraste y se convirtió inmediatamente en la pieza protagonista del estilismo. Lejos de pasar desapercibida, la combinación cromática entre el rojo cálido del traje y el azul vibrante del sombrero generó un efecto visual impactante y súper trendy.

A eso se sumaron unos guantes de cuero bordó, un detalle elegante y fashionista que reforzó la estética vintage del look. También llevó anteojos de marco carey XL, ideales para darle un aire intelectual y chic al conjunto, además de una camisa celeste con terminaciones bordadas que aportó un guiño romántico y delicado.

Natalia Oreiro apostó a los accesorios más chic de la temporada

Otro punto fuerte del outfit fueron los zapatos. Natalia Oreiro eligió un modelo acordonado en charol naranja rojizo con plataforma baja, alineado con la tendencia genderless y retro que domina las pasarelas internacionales. El calzado no solo acompañó la paleta vibrante del outfit, sino que además aportó comodidad y personalidad.

Como broche final, la cantante sostuvo una cámara instantánea vintage que terminó de construir la narrativa estética de las fotos, entre lo cinematográfico y lo nostálgico. Con poses divertidas y mucha actitud, la artista dejó en claro que el power dressing puede ser elegante, creativo y descontracturado al mismo tiempo.

Natalia Oreiro

Mientras se prepara para el estreno de Nada entre los dos, Natalia Oreiro volvió a marcar tendencia con un estilismo que mezcla sastrería, color y accesorios statement, demostrando que los detalles son los que realmente transforman un look en una declaración de moda.