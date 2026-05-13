El impactante look vintage de Natalia Oreiro: sastrería, color y accesorios trendy

A días del estreno de Nada entre los dos, la nueva película que protagoniza junto a Gael García Bernal y que llegará a los cines el próximo 21 de mayo, Natalia Oreiro deslumbró con un look sastrero retro y los accesorios más chic de la temporada. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un carrusel con imágenes de la jornada de prensa y se robó todas las miradas con un outfit tan sofisticado como audaz.
Natalia Oreiro apostó por la sastrería vintage y un mix de accesorios trendy
Para la ocasión, Natalia Oreiro apostó por un traje sastrero de inspiración retro compuesto por blazer oversize cruzado y pantalón Oxford de tiro alto. El conjunto, en un intenso tono rojo ladrillo con estampa cuadrillé en líneas finas, evocó el glamour setentoso pero con una impronta moderna y teatral.
Sin embargo, el verdadero diferencial estuvo en los accesorios elegidos para completar el outfit. La actriz sumó una boina azul eléctrico que aportó contraste y se convirtió inmediatamente en la pieza protagonista del estilismo. Lejos de pasar desapercibida, la combinación cromática entre el rojo cálido del traje y el azul vibrante del sombrero generó un efecto visual impactante y súper trendy.
A eso se sumaron unos guantes de cuero bordó, un detalle elegante y fashionista que reforzó la estética vintage del look. También llevó anteojos de marco carey XL, ideales para darle un aire intelectual y chic al conjunto, además de una camisa celeste con terminaciones bordadas que aportó un guiño romántico y delicado.
Otro punto fuerte del outfit fueron los zapatos. Natalia Oreiro eligió un modelo acordonado en charol naranja rojizo con plataforma baja, alineado con la tendencia genderless y retro que domina las pasarelas internacionales. El calzado no solo acompañó la paleta vibrante del outfit, sino que además aportó comodidad y personalidad.
Como broche final, la cantante sostuvo una cámara instantánea vintage que terminó de construir la narrativa estética de las fotos, entre lo cinematográfico y lo nostálgico. Con poses divertidas y mucha actitud, la artista dejó en claro que el power dressing puede ser elegante, creativo y descontracturado al mismo tiempo.
Mientras se prepara para el estreno de Nada entre los dos, Natalia Oreiro volvió a marcar tendencia con un estilismo que mezcla sastrería, color y accesorios statement, demostrando que los detalles son los que realmente transforman un look en una declaración de moda.