Juli Poggio mostró su look mundialista con un accesorio fashionista como protagonista

Luego de compartir su "airport look" para viajar a la sede mundialista, Juli Poggio volvió a sorprender a sus millones de seguidores con un look sporty chic. En esta oportunidad, la bailarina optó por los colores de la bandera argentina para armar un outfit súper canchero y con inspiración deportiva.

El conjunto albiceleste de Juli Poggio para alentar a la selección argentina en el Mundial 2026

Instalada en Estados Unidos para vivir de cerca el Mundial 2026, Juli Poggio volvió a demostrar su pasión por la moda con una apuesta temática que combinó el espíritu futbolero con su estilo dosmilero. La influencer compartió una serie de imágenes desde "La Casa Mundial", la nueva sección del streaming para el que trabaja, y se mostró con un atuendo albiceleste para alentar a la Selección Argentina.

Para la ocasión, Juli Poggio eligió un conjunto deportivo de dos piezas compuesto por un crop top de mangas cortas y un short tiro bajo a juego. Ambas prendas presentaban un estampado de rayas horizontales celestes y blancas que remitía inmediatamente a la camiseta argentina. El diseño se completó con detalles negros en el cuello y el escudo estampado sobre el pecho, acompañado por el número 10, un claro homenaje a Lionel Messi.

Juli Poggio

Fiel a su estética jugada, la actriz dejó parte de su abdomen al descubierto y reforzó la estética sporty con medias altas blancas hasta la rodilla, las cuales llevaban franjas negras laterales. Como calzado optó por zapatillas deportivas blancas con plataforma, que aportaron comodidad y sumaron algunos centímetros extra al look.

Con el cabello suelto, ondas suaves y un maquillaje natural, Juli Poggio se mostró feliz y posando con un micrófono en la mano. Su imagen fresca y relajada, ideal para las altas temperaturas en el país norteamericano, fusionó moda urbana, referencias futboleras y el sello Y2K que caracteriza a la joven.

Gorra de jean customizada: el particular accesorio de Juli Poggio que se llevó todas las miradas

Si bien el conjunto deportivo de Juli Poggio captó gran parte de la atención en redes sociales, hubo un accesorio que terminó convirtiéndose en el gran protagonista de su look mundialista. Se trata de una gorra de jean personalizada. Según se puede ver en la imagen que subió en sus historias de Instagram, este complemento fashionista se encuentra confeccionado en denim lavado y terminaciones desflecadas.

Además, la pieza se destaca por su estética artesanal y sus detalles brillantes. En la parte frontal luce la inscripción "Arg" realizada con pequeñas lentejuelas, mientras que el diseño incorpora la bandera argentina con aplicaciones de strass y bordado patchwork, el cual reúne varios retazos de tela denim.

Juli Poggio

La gorra de Juli Poggio no solo funcionó como un accesorio ideal para protegerse del sol en Miami, sino que también sumó un toque distintivo y personal a la apuesta pensada para su look sporty chic. De esta manera, Juli Poggio mostró su look mundialista con un accesorio fashionista como protagonista y cosechó una lluvia de halagos. Una vez más, la ex participante de Gran Hermano demostró que incluso en los looks más deportivos encuentra la manera de incorporar tendencias y detalles con identidad propia.