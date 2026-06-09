El look con efecto visual con el que Nicole Neumann demostró cuál es el abrigo tendencia de la temporada

Las tendencias fashionistas de la Argentina están bajo el cuidado de las celebridades que marcan su diferencial a través de los diferentes estilos que eligen para cada ocasión. Nicole Neumann es la reina del boho chic, con colores diversos, bordados geométricos y nuevas apuestas, que se convierten en las más elegidas de sus seguidores. Con su comunidad en Instagram de más de 2 millones de usuarios atentos a sus posteos, deja en claro cuáles serán los favoritos de cada temporada, sin perder su esencial conectada con lo natural y lo sofisticado. En las últimas horas, sorprendió a todos al jugársela por un look con efecto visual, donde demostró cuál es el abrigo clave para las bajas temperaturas.

El abrigo tendencia y el look con efecto visual de Nicole Neumann

El abrigo tendencia y el look con efecto visual de Nicole Neumann para la temporada de invierno

Nicole Neumann es una de las modelos más importantes de la Argentina, por su relevancia al momento de marcar tendencia con el correr de cada temporada. Neumann descubre en la originalidad del boho chic colores inspirados en la naturaleza, dibujos geométricos originales y calzados que se vuelven una parte esencial de los looks. Sin embargo, en este momento de bajas temperaturas, la prenda que se vuelve esencial y muy observada por todos es el abrigo. Esto abrió una tendencia entre las celebridades, quienes buscan imponer el ideal para no perder el estilismo.

El abrigo tendencia y el look con efecto visual de Nicole Neumann

En las últimas horas, la modelo se robó las miradas de todos al apostar por un look con efecto visual total blue, donde impuso su abrigo favorito para este invierno. El conjunto estaba compuesto por un jean recto negro, cut boot, que le permitía lucir sus botas tacón y elevaban la elegancia del mismo. El azul se juega con diferentes tonalidades, entre la camisa fresca abierta en el pecho y el top de debajo, de un tono más oscuro. Como cierre perfecto, un abrigo de estilo cárdigan largo rompe con la monotonía, gracias a los bordes frontales decorados con un patrón en zigzag blanco y azul.

El efecto visual se ve en los diferentes tonos de azul y en el juego con su figura que realiza al momento de elegir cada una de sus prendas. Por un lado, el abrigo abierto, a pesar de ser tipo duster coat, le permite mostrar su figura, manteniéndola protegida de las altas temperaturas. Por el otro, el juego de diferentes tonalidades de azules en la camisa y el top rompe la oscuridad del abrigo y aporta luminosidad al rostro. Por último, el collar también se roba la mirada de todos, conectando visualmente el top oscuro con la camisa, y manteniendo lo monocromático del conjunto.

El abrigo tendencia y el look con efecto visual de Nicole Neumann

El boho chic: el perfecto de Nicole Neumann para el invierno

Nicole Neumann es la reina del boho chic y se llevó los halagos de los expertos de la moda al imponer el abrigo de estilo cárdigan largo en un look azulado de efecto visual. El estilo que la modelo persigue fusiona el espíritu bohemio,libre, relajado y natural con elementos sofisticados, modernos y urbanos. Este último look mostrado como opción perfecta para el invierno reúne varios puntos que lo conectan con lo artesanal y relajado, sin perder de vista la modernidad de algunas de las prendas elegidas. Desde los dibujos del abrigo, pasando por el collar conector y las tonalidades azules inspiradas en el cielo, Neumann dejó en claro una vez más que es la reina del bohemio y cómo se puede seguir eligiendo en el invierno.

El abrigo tendencia y el look con efecto visual de Nicole Neumann

Nicole Neumann marcó, una vez más, cuáles serán los favoritos del invierno, dejando en claro cuál es su estilo predilecto y cómo la originalidad puede estar en la próxima temporada. Los colores y los efectos visuales de varias capas de ropa de distintas tonalidades no solo abrigan al usuario, sino que también permiten formar un look contemporáneo y marcar lo monocromático, sin la necesidad de caer en lo clásico.

A.E