Pampita revive una tendencia vintage icónica con dos looks lenceros para su cobertura mundialista

Pampita se encuentra viviendo la experiencia mundialista en Estados Unidos y, fiel a su estilo, no deja de cautivar con cada uno de sus looks. Los más recientes se destacaron por llevar una tendencia vintage que es icónica y que regresó con fuerza este 2026. Como era de esperarse, sus seguidores quedaron encantados y no dudaron en elogiar los diseños.

Satén y encaje: así son los looks de Pampita en el Mundial 2026

Mientras recorre Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026 como parte del equipo de DGO Stream, Pampita vuelve a demostrar por qué es una de las grandes referentes de la moda argentina. Entre transmisiones, eventos y producciones especiales, la modelo despliega una serie de looks que combinan sensualidad, sofisticación y las tendencias más fuertes de la temporada.

En esta oportunidad, Pampita apostó por dos estilismos lenceros que se llevaron todas las miradas y confirmaron el regreso de una estética retro que sigue ganando terreno dentro y fuera de las pasarelas. Uno de los outfits más comentados fue un minivestido blanco de inspiración lencera confeccionado en tela de satén. El mismo se caracterizó por su escote suave y sus delicados detalles de encaje floral en los laterales y el ruedo.

Pampita

Si bien recordó el que se solía usar tiempo atrás, este minivestido lencero posee una caída fluida y una silueta más femenina. Pampita acompañó esta pieza con el cabello suelto y ondas rotas. Su maquillaje fresco con énfasis en la mirada y los labios potenció el aire romántico del conjunto. Como escenario para posar con esta tendencia eligió una llamativa Ferrari roja, logrando un contraste visual impactante entre la estética delicada de la prenda y la potencia del color rojo del automóvil.

Pampita

En otra de sus apariciones mundialistas, Pampita se inclinó por otra versión que supo ser furor en los años 90. Se trata de un vestido lencero negro de largo midi confeccionado en satén brillante, con finos breteles y escote drapeado. Un diseño más sofisticado y perfecto para la noche, que sumó movimiento gracias a su falda levemente evasé. Para completar su estilismo, la conductora llevó el cabello recogido con un prolijo rodete y apostó por accesorios discretos, permitiendo que la prenda se convirtiera en la gran protagonista.

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La tendencia lencera que conquista el 2026 y se convirtió en la favorita de Pampita

Los vestidos lenceros se consolidaron como uno de los fenómenos más fuertes de la moda contemporánea. Inspirados en la ropa de dormir y la lencería clásica, estos diseños se complementan con elementos como el satén, el encaje, los breteles finos y las siluetas livianas. El resultado es una estética que combina delicadeza y sensualidad sin perder sofisticación.

La clave de esta tendencia, que se volvió la favorita de Pampita, radica en su versatilidad. Mientras que los modelos claros y con detalles románticos aportan un aire elegante y femenino, las versiones oscuras y satinadas se vinculan a la noche y a la estética minimalista.

Sin dudas, la top model logró mostrar ambas caras de la moda lencera: por un lado, la frescura y el espíritu juvenil del vestido blanco; y por otro, el glamour refinado del diseño negro. De esta manera, Pampita revive una tendencia vintage icónica con dos looks lenceros para su cobertura mundialista. Dos apuestas que deslumbraron por completo a sus seguidores y se llevaron una lluvia de halagos.