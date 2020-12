Conocé a Vanesa Wasinger, la top model que brilla en las pasarelas del mundo

Es Oriunda de Rafaela, Santa Fe, comenzó con el modelaje a sus tempranos 15 años haciendo campañas para marcas de ropa del lugar donde vivía. Recuerda esa etapa como un poco complicada, en cuanto a que sus padres no estaban muy convencidos del ambiente. “Al final se terminaron acostumbrando”, cuenta entre risas Vanesa Wasinger, una de las argentinas que actualmente se encamina a convertirse en top model.

Con 27 años, podemos verla brillando en campañas para agencias internacionales. Porque Vanesa también vivió un tiempo en Estambul y, actualmente, es una de las caras de la agencia Elite Models en Estados Unidos. Y no puede ser de otra forma, ya que esta joven modelo santafecina es portadora de una belleza indiscutible, una figura soñada y una mirada profunda enmarcada por sus ojos azules.

Sobre sus experiencias en el exterior nos cuenta: “Cuando viví en Estambul tenía 19 años, y estaba quedándome en un departamento con otras chicas. Fue una etapa algo complicada porque la cultura era totalmente diferente. Después de eso elegí trabajos cortos, que me permitieran volver a mi país”.

Para mantenerse hermosa, Vanesa revela sus “trucos”: sigue una rutina diaria de ejercicios y una dieta libre de harinas. Para ella el secreto está en ejercitarse y descansar bien, y en tiempos de cuarentena, la modelo se entrenó, como la mayoría, en casa.

¿Cómo es un día de Vanesa? “Me levanto temprano, desayuno con frutas y café, entreno una hora y media en el gimnasio y me doy un baño relajante. Después suelo prepararme un almuerzo proteico, tomo mis clases de inglés particular y hay días en los que tengo fotos y eso me lleva gran parte del día” cuenta. Otras actividades que realiza la modelo son caminatas largas y ejercicios de yoga. Admite que, después de todo eso, le gusta irse a dormir temprano.

Se declara una fanática de la modelo brasileña Alessandra Ambrosio, uno de los ángeles de Victoria Secret. “Su estilo me resulta fino y juvenil”, resalta Vanesa. Un estilo no muy distinto al de ella, que se luce con una cabellera larga color chocolate y una piel inmaculada. Además de ser la cara de la reconocida marca de ropa interior, Selú.

Pero no todos son proyectos laborales en la vida de la modelo, que además estudió teatro en la academia de Julio Boca. También se encuentra abierta a la posibilidad de, algún día, encontrar el amor y formar una familia.

Sobre eso, hace un tiempo atrás Vanesa estuvo de novia con el hijo de un famoso economista argentino. Ella recuerda esa experiencia como algo positivo: “Me sentí acompañada, viví cosas lindas y (a pesar de todo) tengo muy buenos recuerdos de él”.

En vistas hacia el futuro, esta joven modelo desea continuar su carrera en el mundo del modelaje, viajar y retomar sus estudios universitarios como relacionista pública. “Tengo esperanzas de que este país vuelva a crecer en el ámbito de la moda, como hace tiempo atrás, y trabajar bien de lo que me gusta”.