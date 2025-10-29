Así es hoy la vida de Corinna Larsen, lejos de la corona y bajo la lupa mediática

Corinna Larsen sigue estando en el centro del interés mediático. A más de una década de su vínculo con el rey emérito Juan Carlos I, su nombre regresa a los titulares por una posible demanda del monarca para defender su honor. Pero más allá de los escándalos, su vida actual es muy discreta.

Así es la vida de Corinna Larsen lejos de la corona

Nacida en Frankfurt en 1964, hija de un ejecutivo húngaro-danés y una alemana, Corinna creció entre viajes y veranos en Marbella, donde comenzó a moverse en círculos de poder. Estudió Relaciones Internacionales en Ginebra y desde joven mostró una personalidad fuerte y ambiciosa. Su entorno la describe como elegante, estratégica y reservada.

Corinna Larsen

Su primer matrimonio fue con el empresario británico Philip Adkins, con quien tuvo a su hija Anastasia. Años más tarde se casó con el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein, adquiriendo el título de princesa que utilizó hasta 2019, pese a su divorcio en 2005. De esa unión nació su hijo Alexander, hoy de 23 años, estudiante universitario en Escocia y muy cercano a la alta sociedad europea.

Corinna Larsen

Entre ambos matrimonios, Corinna fue pareja del millonario suizo Gert-Rudolf Flick, heredero de uno de los mayores conglomerados industriales de Alemania. Su vida social se desarrolló entre Londres, Ginebra y Mónaco, donde trabajó como asesora de imagen de la princesa Charlene.

El vínculo con el rey Juan Carlos marcó un antes y un después. Se conocieron en 2004 durante una cacería en Ciudad Real y mantuvieron una relación cercana durante ocho años. La polémica estalló en 2012, tras el viaje a Botsuana que obligó al monarca a pedir disculpas públicas. Desde entonces, Corinna dio entrevistas donde aseguró haber vivido “una relación profunda y significativa” con el ex rey, aunque también denunció acoso y presiones posteriores.

Corinna Larsen y Juan Carlos I

Hoy, instalada en Londres después de una década en Mónaco, la empresaria divide su tiempo entre los negocios y su fundación Authentics, que promueve la transparencia financiera. En 2023, reapareció en Nueva York en un evento de la ONU y se rumoreó su participación en un documental sobre las cacerías reales, proyecto que no prosperó.

A pesar del paso del tiempo, Corinna Larsen sigue siendo una figura enigmática: alejada de la corona, pero inevitablemente unida a una historia que todavía la persigue. Es que su nombre fue parte de los titulares más polémicos de la monarquía española.

F.A