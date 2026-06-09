La falda XXL inspirada en la naturaleza de Máxima Zorreguieta y el detalle oriental en su look que marcó su estilismo

Desde que es parte de la familia real de Países Bajos, Máxima Zorreguieta demostró que es dueña de una atrapante personalidad, que brinda un aire fresco a la realeza.Uno de los aspectos que deja en evidencia este aspecto es su estilimismo y elección, muy atinada, de sus looks con los que sin romper protocolos demuestra que es una fashionista real.

Combinación de colores, textcuras y propuestas osadas con medidas protocolares, son parte de los looks de la reina, quien se convirtió en una exponente de la moda. Ahora, volvió a llamar la atención por su elecciónn ante la visita de Estado del presidente federal de Alemania, siendo recibidos por los reyes de Países bajos.

Máxima Zorreguieta y su conexión con la naturaleza

Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, arribaron a los Países Bajos por invitación del rey Guillermo Alejandro. En un acto protocolara, el monarco y Máxima Zorraguieta recibió a la pareja, en un acto donde tocó la Orquesta de la Real Fuerza Aérea y posteriormente realizaron un almuerzo privado en el Palacio Real.

Para la ocasión, fiel a un estilo clásico y sofisticado, Máxima Zorraguieta apostó por una combinación de tonos neutros. En la parte superior lució una blusa blanca de inspiración kimono, por sus detalles en el cuello con un diseño, de líneas fluidas y mangas amplias que recuerdan la tradicional pieza japonesa. Además, tiene un escote en V con un detalle de un delicado broche dorado colocado en uno de los hombros.

Pero esta destacada blusa se combinó con la gran estrella del look: una falda midi de cintura alta en tono beige arena. La partiularidad de esta prenda, además de su moviento fresco, es el llamativo estampado floral en blanco de gran tamaño estilo botánico, que aportó textura y profundidad visual. La estructura acampanada de la prenda equilibró el volumen superior. En sus últimas apariciones, la reina mostró su gran conexión con la naturaleza al aportar detalles en sus prendas que evocan a la flora o fauna, con estampados o accesorios de esta temática.

Para completar el estilismo, eligió unos stilettos nude de punta fina y un clutch rígido en tonos marfil, combinando con la colometría de la propuesta. En cuanto a las joyas, usó un collar de perlas de varias vueltas, acompañado por aros delicados, pulseras, reloj y anillos que complementaron el conjunto. El cabello lo llev+o recogido y lució un maquillaje natural, con una piel luminosa y tonos suaves.

De esta forma, Máxima Zorreguieta abrió una nueva temporada de looks, con una propuesta que combina propuestas y evidencia su osadía para crear sus outfits. Una vez más, dio cátedra de estilo.