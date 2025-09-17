Así será la nueva vida de la princesa Jospehine de Dinamarca

Josephine de Dinamarca inicia una nueva etapa marcada por la independencia y la búsqueda de sus propios intereses. A sus 14 años, la menor de los hijos de Federico y Mary decidió dejar Copenhague, su entorno habitual y la escuela privada Kildegård para mudarse a 280 kilómetros de distancia. El destino elegido es el internado Spir Efterskole, ubicado en el sureste de Jutlandia, una institución privada que se define como moderna, ambiciosa y basada en la investigación. La decisión, según confirmó la Casa Real, fue iniciativa de la propia princesa.

Cómo será la nueva vida de Josephine de Dinamarca

El Spir Efterskole ofrece a sus alumnos una formación que combina las asignaturas obligatorias con la posibilidad de elegir entre ocho itinerarios denominados “desafíos”: Aventura, Arte y Diseño, Gastronomía, Deportes de Equipo, Deportes de Raqueta, Vida acuática, Tecnología o Danza y Teatro. Este último se perfila como la opción más probable para Josephine, teniendo en cuenta su interés por la interpretación. En los últimos años, la princesa ha participado en funciones teatrales y ha realizado apariciones puntuales en producciones audiovisuales.

Sin embargo, más allá de la especialización artística, la elección también tiene que ver con un cambio de aires. La prensa danesa recuerda que el fundador de la escuela, Nicolai Moltke-Leth, mantiene un vínculo de años con el rey Federico, un detalle que habría facilitado la elección de este centro como destino académico.

El programa educativo del Spir Efterskole está diseñado para adaptarse al desarrollo de los jóvenes. Uno de los aspectos más llamativos es su horario, que comienza a las 10 de la mañana para respetar el ritmo circadiano de los adolescentes. Según explican desde la institución, los cambios hormonales en la pubertad retrasan la hora natural de sueño, por lo que este sistema busca garantizar un mejor descanso y un mayor aprovechamiento en clase.

Otro pilar fundamental de la escuela es la asignatura “Liberando el Potencial”. Se trata de un programa integral que acompaña a los estudiantes en su desarrollo personal y social, ayudándolos a descubrir talentos, fortalecer el carácter y aprender a gestionar la energía. Para ello, se trabajan herramientas llamadas “brújulas”, divididas en áreas de aprendizaje, carácter y fundamentos, que orientan a cada alumno en lo personal, lo social y lo energético.

Con este cambio, Josephine de Dinamarca se perfila como la más libre y autónoma de los cuatro hijos de los reyes de Dinamarca.

