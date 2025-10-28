Lady Di y el príncipe Carlos: un matrimonio marcado por el dolor y el escándalo

Lady Di y el príncipe Carlos protagonizaron uno de los capítulos más recordados y dolorosos de la historia moderna de la monarquía británica. Su boda, celebrada el 29 de julio de 1981 en la Catedral de Saint Paul’s, fue seguida por más de 750 millones de personas alrededor del mundo. Lo que parecía el comienzo de un cuento de hadas terminó convirtiéndose en una historia de desencuentros, infidelidades y escándalos mediáticos que sacudieron los cimientos de la familia real.

El escandaloso matrimonio de Lady Di y el príncipe Carlos

El matrimonio se disolvió oficialmente el 28 de agosto de 1996, luego de años de crisis y exposición pública. Hacía tiempo que los portales británicos publicaban detalles de las discusiones entre los príncipes de Gales y de las relaciones extramatrimoniales que ambos habían mantenido. Diana había intentado sostener el vínculo, pero incluso la reina Isabel II intervino para poner fin a una situación que se había vuelto insostenible.

Lady Di y Carlos

Desde los primeros años, Diana sintió que algo no encajaba. Descubrió una pulsera grabada que Carlos había comprado a Camilla Parker-Bowles poco antes de la boda y, ya durante la luna de miel, lo vio usando los gemelos que le había regalado su amante. La joven princesa, que apenas tenía 20 años, comprendió pronto que su esposo seguía enamorado de otra mujer.

Con el tiempo, el silencio se rompió. En 1992, el periodista Andrew Morton publicó Diana: Her True Story, una biografía construida a partir de grabaciones secretas en las que la propia Lady Di contaba el calvario que vivía en palacio. En ellas se sinceraba sobre sus problemas alimentarios, su sensación de soledad y su deseo frustrado de salvar el matrimonio. Tres años después, su entrevista con la BBC dejó una de las frases más recordadas de su vida: “Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido”.

Lady Di

Aquel divorcio selló el final de una relación y el inicio de una nueva etapa para Diana. Convertida en la “princesa del pueblo”, se volcó a la filantropía y recuperó su independencia. Su trágica muerte, en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, conmocionó al mundo entero y transformó su figura en un símbolo de empatía y vulnerabilidad.

Años más tarde, Carlos y Camilla se casaron discretamente en Windsor. Sin embargo, para millones de personas, el recuerdo de Lady Di sigue intacto: la joven que desafió a la corona y, sin proponérselo, cambió para siempre la imagen de la realeza británica.

F.A