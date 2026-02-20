Liberaron al príncipe Andrés y allanaron su casa: cómo sigue la investigación

Este 19 de febrero, en el día de su cumpleaños número 66, el príncipe Andrés fue detenido en el marco de una investigación por sospecha de "mala conducta en el ejercicio de funciones oficiales”, enmarcodo en su vínculo con Jeffrey Epstein a quien le habría brindado información confidencial. El hermano de Carlos III pasó once horas privado de su libertad, alojado en sede policial, luego fue liberado.

Este suceso marca un precedente en la familia Real, debido a que en octubre pasado

el rey Carlos le retiró los titulos reales a su hermano por su relación con el caso Epstein, siendo uno de los casos policiales más aberrantes de los últimos años. El empresario fue acusado de abuso sexual y trata de personas, menores de edad, y se suicidió en la cárcel, en 2019. Sin embargo en ese momento no se terminó con el escándalo, pese a que se llevó con él sus secretos, las investigaciones de Estados Unidos reveló detalles y personas, de renombre, involucradas, como el príncipe británico. Desde entonces, Andrés es señalado públicamente, pero no fue hasta este febrero que la causa dio un paso más con su detención, lo que es un suceso más que revelante para la monarquía.

Cómo sigue la investigación sobre príncipe Andrés

Con el desarchivo de los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein , este 2026 comenzó con más controversias. Es que este contenido, entre imágenes, mails y mensajes, que se dieron a conocer detalles sobre los eventos que organizaba el empresario millonario para el abuso infantil como así también las figuras famosas que participaban de estos encuentros.

El príncipe Andrés fue uno de ellos, si bien el hombre fue vinculado con estos aberrantes hechos desde el comienzo de la causa con la denuncia de Virginia Giuffre, quien afirmó que fue obligada a sus 17 años a mantener relaciones con el hijo de la reina, con el desarchivo de los documentos se reanudaron las acusaciones en su contra, a tal puto que el actual rey lo despojó tanto de sus títulos reales como de beneficios, como continuar en su residencia oficial. Finalmente, actuó la Jusiticia con el inicio de una investigación al sospechar de una mala conducta al revelar información confidencial, presuntamente en sus antiguas conversaciones con el empresario.

El 19 de febrero Andrés fue detenido al momento que se encontraba en su residencia Norfolk. La policía de Thames Valley emitió un comunicado informando el procedimiento, sin informar el nombre del hombre pero poco tardó en saberse que se trataba del miembro de la monarquía. El propio Carlos habló y afirmó que dejaba todo en manos de la Justicia.

Pero poco menos de once horas después tras interrogarlo, el expríncipe fue liberado y fuentes policiales indicaeon que “el hombre arrestado ya ha sido puesto en libertad bajo investigación". Es que tenían un plazo de 24 horas para mantenerlo detenido sin presentar cargos. En un móvil oficial el hombre de 66 años regresó a su casa. Sin embargo, este viernes sus residencias fueron allanadas tanto la de Norfolk,como en la Royal Lodge, la mansión donde vivió veinte alños hasta que su hermano lo desalojó, a finales del 2025.

Según la BBC News personal poliial tuvo “la ardua tarea de almacenar y registrar las pruebas, asignarles números de serie y crear un inventario de los objetos incautados probablemente continuará durante horas e incluso días”. Además, presuntamente, la investigación también incluirá si era parte del grupo que realizaba trata de personas. Por el momento, la Casa Real no se pronunicó tras la liberación y Andés tampoco lo hizo, aunque el hombre se ha mantenido en silencio durante años.