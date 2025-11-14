El look de Charlène de Mónaco que rinde homenaje a la mujer francesa

Charlène de Mónaco volvió a desmarcarse de la sobriedad que suele definir la mayoría de sus apariciones públicas y presentó uno de los estilismos más creativos de su armario reciente. Lo hizo durante su visita a una exposición dedicada a joyas arqueológicas, vintage y contemporáneas, ocasión en la que optó por un conjunto que juega con el engaño visual y condensa la esencia del chic francés. Una elección que, además de sorprender, mostró que la princesa sigue dispuesta a experimentar con nuevas siluetas sin perder la elegancia que la caracteriza.

El impactante look tipo vintage de de Charlène de Mónaco

El top fue, sin duda, la prenda que capturó todas las miradas. A simple vista parece la combinación de camisa y chaqueta, pero en realidad es una sola prenda diseñada para simular varias capas. Las solapas están sugeridas mediante paneles estructurados con ribetes blancos, mientras que las mangas semitransparentes terminan en puños sólidos que aportan contraste y refinamiento. El cuello camisero suma un toque clásico, y la botonadura falsa con perlas introduce un guiño directo al motivo de la exposición, reforzando el diálogo entre moda y artesanía.

El pantalón de la princesa también juega con la ilusión óptica. Aunque su estructura pertenece a un diseño fluido de gasa, las líneas blancas verticales y en el bajo hacen que, en reposo, se confunda fácilmente con una falda midi. El movimiento confirma la verdadera naturaleza de la prenda, logrando ese gesto moderno que Charlène domina tan bien. Para acompañar el look, eligió perlas minimalistas, zapatos negros de punta afilada y tacón bajo —un imprescindible en sus elecciones— y un clutch del mismo color que aportó discreción sin quitar protagonismo al conjunto.

El diseño pertenece al creador parisino Edward Achour, conocido por reinterpretar claves del guardarropa francés clásico y elevarlas mediante detalles teatrales. No sorprendió que, tras la aparición de la princesa, varias tallas del conjunto se agotaran en la web del diseñador. Las piezas se venden por separado: el top tiene un valor de 696 euros, mientras que el pantalón asciende a 895 euros.

Con esta propuesta, Charlène de Mónaco confirma que su estilo es especialmente interesante, donde la experimentación convive con la tradición. A pocas semanas del Día Nacional de Mónaco —fecha en la que suele estrenar looks exclusivos— este conjunto trampantojo anticipa que la princesa quiere seguir sorprendiendo.

F.A