Las pasiones secretas del rey Guillermo Alejandro: aviación, deportes y vida al aire libre

A doce años de haber asumido el trono de los Países Bajos, el rey Guillermo Alejandro sigue sorprendiendo por su estilo de vida activo y su personalidad dinámica. Más allá de su rol institucional, el soberano mantiene una relación especial con la aviación, una pasión que lo acompaña desde la adolescencia y que forma parte de su identidad.

El Rey Guillermo y sus pasiones secretas: aviación y deportes extremos

Días atrás, la Casa Real compartió una serie de fotografías con motivo de un aniversario muy particular: el cumplimiento de 40 años desde que Guillermo obtuvo su licencia de piloto. “El Rey es un aviador apasionado. Recibió su licencia de piloto hace 40 años”, señaló el comunicado oficial que acompañó las imágenes, donde se lo ve en distintas etapas de su vida.

Guillermo de Holanda

Entre las postales destacadas aparecen retratos del monarca en los años ochenta, vestido con el clásico uniforme de aviador, y capturas de su primer vuelo en solitario, acompañado por su padre, el príncipe Claus. También se incluyen registros recientes que lo muestran al mando de modernas aeronaves, reflejando su compromiso constante con el mundo de la aviación.

El vínculo de Guillermo con los aviones no se limita a un pasatiempo. Durante su juventud, el entonces príncipe de Orange trabajó como piloto voluntario en Kenia, una experiencia que consolidó su habilidad en el aire. Ya como monarca, continúa volando de manera regular, incluso en rutas comerciales de la aerolínea KLM, donde opera vuelos de pasajeros sin recibir salario. Esta faceta, poco común entre los líderes europeos, ha despertado admiración y curiosidad dentro y fuera del país.

Guillermo de Holanda

El mes pasado, durante una visita de Estado a la República Checa, el rey volvió a ocupar la cabina de mando del avión gubernamental, protagonizando el aterrizaje en Praga. La imagen del esposo de Máxima descendiendo con el uniforme de vuelo volvió a recorrer el mundo, recordando que su pasión por los cielos sigue tan vigente como hace cuatro décadas.

Además de la aviación, Guillermo de Holanda disfruta del deporte y las actividades al aire libre. Desde el esquí y la vela hasta las caminatas por los bosques neerlandeses junto a su familia, conforman la identidad de un rey aficionado por deportes fuera del protocolo.

F.A