El pedido del príncipe Harry a su padre, para cuidar a Meghan Markle

El príncipe Harry presentó una serie de condiciones al rey Carlos III para retomar el contacto con la familia real. Según medios británicos, el hijo menor del monarca puso sobre la mesa tres pedidos concretos: seguridad total financiada por la Corona, control sobre la comunicación con la prensa y la recuperación del título de Su Alteza Real para Meghan Markle.

Las conversaciones habrían tenido lugar de manera reservada entre el entorno del Palacio de Buckingham y los representantes del matrimonio, en un contexto en el que el rey atraviesa un tratamiento médico y busca mantener la calma institucional. Sin embargo, los términos propuestos por Harry habrían generado incomodidad dentro del círculo real.

El primer punto de su planteo está vinculado con la seguridad. Harry exige que tanto él como Meghan y sus hijos cuenten con protección oficial cada vez que estén en territorio británico, financiada íntegramente por la Casa Real. Argumenta que, desde su renuncia a las funciones reales, la pareja quedó expuesta y teme por su seguridad. No obstante, el reclamo fue recibido con críticas por parte de sectores que consideran que, al haber dejado sus deberes oficiales, la responsabilidad de costear su protección debería recaer en ellos mismos.

El segundo pedido se centra en la relación con los medios. Harry solicita que toda comunicación entre Buckingham y la prensa sea supervisada y controlada por Palacio, para evitar filtraciones o versiones que puedan perjudicarlos. Su reclamo no es nuevo: desde hace años, el duque de Sussex denuncia el trato mediático hacia él y su esposa y acusa a ciertos voceros oficiales de alimentar rumores. Sin embargo, la exigencia choca con la dinámica habitual de la monarquía, que mantiene una política de apertura y contacto constante con los principales portales.

La tercera condición es la más controvertida: Harry quiere que Meghan recupere el tratamiento de Su Alteza Real, título que perdió junto a él en 2020 al abandonar la vida institucional. De concederse, la duquesa volvería a tener un rango ceremonial equiparable al de la princesa de Gales, Kate Middleton, un escenario que podría alterar el equilibrio interno de la familia y reavivar tensiones previas.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no emitió comentarios sobre las exigencias del príncipe. En medio de los esfuerzos por mantener la unidad y la imagen pública, el planteo del príncipe Harry para cuidar a Meghan Markle, vuelve a dar qué hablar.

