La prensa de China se rinde con la reina Letizia

La reina Letizia desembarcó en China y, con solo bajar las escaleras del avión, desató una ola de titulares que recorrió de punta a punta los medios locales. Su llegada marcó el pulso de un viaje de Estado que, si bien tenía como objetivo reforzar la cooperación comercial entre ambos países, terminó convirtiéndose en un escenario donde la royal española brilló con una fuerza propia y completamente inesperada para la prensa china.

Letizia Ortiz y Felipe en China | @casareal.es

La reina Letizia hizo estallar los titulares chinos

El periódico News China sintetizó el impacto con un encabezado contundente: “La reina de España hace una aparición deslumbrante en China; su atuendo completamente negro muestra un poder discreto”. La imagen recorrió el país: Letizia lucía una gabardina negra impecable, bufanda negra, bolso negro y stilettos a tono, una combinación monocromática que los medios definieron como “un manifiesto silencioso de autoridad y elegancia”. Sin joyas llamativas ni artificios, la Reina cautivó por su presencia firme, su mirada determinada y su estilo depurado.

Letizia Ortiz en China | @casareal.es

La fascinación no se quedó en su apariencia. Varios análisis destacaron la “capacidad de Letizia para proyectar liderazgo sin recurrir al exceso”, algo que consideran distintivo entre las figuras femeninas de la realeza europea. La compararon incluso con referentes internacionales y, en algunos casos, afirmaron que su manera de presentarse “construye poder desde la inteligencia, no desde la ostentación”.

El sitio Chinese Herald profundizó aún más y elaboró un repaso de los looks de la Reina a lo largo de los últimos años, subrayando varios de los atuendos que marcaron su proyección global. Entre ellos, el vestido de seda que llevó durante la visita del sultán de Omán, acompañado de la tiara de Habsburgo, un detalle que volvió a ser recordado porque su estreno había sido precisamente ante un líder chino en 2018. También recuperaron sus vestidos con guiños orientales, como el diseño con estampado de bambú que lució en los Juegos Olímpicos de Pekín, o la creación de Felipe Varela inspirada en la estética asiática que llevó a los Premios Princesa de Asturias 2017.

Letizia Ortiz en China | @casareal.es

Recién después del huracán mediático en torno a Letizia, los medios chinos abordaron el objetivo institucional del viaje. Señalaron que la visita —la primera de un monarca español en 18 años— coincidía con el 20º aniversario de la asociación estratégica integral entre ambos países y que se preveía la firma de acuerdos en materia cultural, agrícola, cinematográfica y educativa.

Pero, más allá de los avances diplomáticos, lo que quedó claro es que la reina Letizia Ortiz conquistó a China con un magnetismo que pocos esperaban. Y esta vez, la corona brilló por ella.

F.A