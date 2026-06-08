Preocupa el deterioro de la salud de Mette-Marit: "Le puede quedar un año de vida"

Desde que la Casa Real de Noruega anunció hace algunos años atrás que la princesa Mette-Marit padecía una enfermedad incurable, su participación en actos oficiales se vio limitada. Ahora, los informes médicos advirtieron que la salud de la heredera del trono ha empeorado notablemente, y declararon que la situación es crítica.

Mette-Marit se encuentra en una situación de salud delicada a la espera de un trasplante de pulmón

El estado de salud de Mette-Marit ha llegado a un punto crítico, según informaron desde el Palacio Real de Noruega, la esposa del príncipe Haakon, quien desde 2018 enfrenta una fibrosis pulmonar crónica, fue incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón. La noticia ha generado preocupación tanto en su familia como en la ciudadanía europea, ante la gravedad de su condición actual.

La princesa Mette-Marit//Instagram de la Casa Real de Noruega

Los médicos del Hospital Universitario de Oslo confirmaron que la princesa fue incluida en el listado en diciembre pasado. La intervención quirúrgica, explicaron, es la única opción para prolongar su vida. “De no someterse a esta operación, le puede quedar un año de vida como máximo”, señalaron. La fibrosis pulmonar crónica que padece la princesa ha avanzado en los últimos meses, reduciendo significativamente su capacidad respiratoria y limitando su movilidad.

El equipo médico también indicó la compleja intervención a la que se someterá la princesa de Noruega. "Se trata de una operación importante y exigente, y hay que estar lo suficientemente enfermo como para necesitarla, al tiempo que lo suficientemente sano como para soportar la cirugía y el difícil proceso de tratamiento", explicó el doctor Are Holm, jefe del Departamento del Hospital de Oslo en una conferencia de prensa.

La princesa Mette-Marit//Instagram de la Casa Real de Noruega

La reacción de la familia real ante el cuadro de salud de Mette-Marit

De acuerdo a información de Holm, se colocó a la princesa de Noruega en una lista de espera , de pocos pacientes, sin privilegios, ya que aguardará el turno de intervención como cualquier otro ciudadano que requiere de esa cirugía. Asimismo, el médico detalló que el trasplante de pulmón deberá cumplir criterios necesarios: "Tiene que ser del tamaño adecuado, deber ser del grupo sanguíneo correcto y tenemos que asegurarnos de que el receptor no tenga anticuerpos contra el tipo de tejido del órgano. Se trata de conseguir un órgano en el que deben alinearse muchos factores para aumentar la posibilidad de éxito".

En este contexto, el Palacio Real emitió un mensaje en el que afirmó que el estado de salud de Mette-Marit es “crítico” en estos momentos. La nota subrayó la preocupación de la familia y reafirmó su apoyo y solidaridad con la princesa. Además, se comunicó que el príncipe Haakon tuvo que acortar su visita oficial a Japón y regresar anticipadamente a Noruega para estar junto a su esposa, en un momento donde la atención médica y la compañía familiar son prioritarias. Por su parte, la hija de la pareja, la princesa Ingrid Alexandra, que actualmente cursa sus estudios en Sídney, también regresó a Oslo.

La princesa Matte Marit y el príncipe Haakon//Instagram de la Casa Real de Noruega

El cuadro de salud de la princesa Mette-Marit reflejó la gravedad de su enfermedad y la urgencia de una intervención quirúrgica que podría ser decisiva para su supervivencia. La atención de los especialistas y el apoyo de su familia, así como la solidaridad del pueblo noruego, se concentraron en estos momentos en la esperanza de un donante de pulmón que revirtiera situación.