La princesa Leonor y el alquiler de un lujoso yate en Grecia

La princesa Leonor llamó la atención en sus vacaciones en Grecia, donde disfrutó de un exclusivo descanso antes de iniciar su nueva etapa en la Academia General del Aire y del Espacio, en la Base de San Javier. Durante el verano europeo, la heredera al trono español optó por un viaje privado de perfil bajo, lejos de los compromisos oficiales y de la mirada constante de los medios.

Princesa Leonor

La princesa Leonor disfrutó de sus vacaciones en un lujoso yate en Grecia

Según había trascendido en agosto, Leonor viajó a Grecia junto a los reyes a bordo de un Falcon del Estado. El avión aterrizó en territorio griego el jueves 7 de agosto, y desde entonces la princesa disfrutó de una estadía marcada por la discreción. El plan elegido fue un recorrido por las islas griegas en un yate de lujo valuado en 4.000 euros por noche, acompañado por un reducido grupo de amigos cercanos.

El itinerario, cuidadosamente reservado, formó parte de la estrategia de la Casa Real para proteger la privacidad de la joven. En los últimos meses, Leonor ha sido foco de una creciente atención para los medios, especialmente después de que se difundieran imágenes suyas en traje de baño durante sus vacaciones familiares en Mallorca. Desde entonces, el entorno de Zarzuela extremó las medidas de seguridad y confidencialidad sobre todos los movimientos de la heredera.

Princesa Leonor

Antes del viaje, la princesa había participado en varios actos oficiales en Marivent junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía. Las apariciones públicas incluyeron la tradicional recepción en el Palacio de la Almudaina y una visita a una exposición de Joan Miró en Sa Llonja. Una vez finalizados los compromisos, comenzó su descanso privado, que ahora quedó atrás tras el inicio de su formación aérea.

Actualmente, Leonor ya se encuentra instalada en San Javier, Murcia, donde comenzó su segundo año de instrucción militar, esta vez en el ámbito del aire. La nueva etapa supone un desafío distinto, centrado en la disciplina, el liderazgo y la preparación táctica.

El viaje por Grecia marcó el cierre de un ciclo de transición entre el deber y el ocio, una pausa breve antes de retomar una rutina exigente. A sus 19 años, la princesa Leonor continúa combinando la responsabilidad institucional con la vida personal.

