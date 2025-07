Revés millonario para el príncipe Harry y Meghan Markle: perdieron 100 millones de dólares

El príncipe Harry y Meghan Markle dejaron de recibir sustento económico de parte de la Corona británica desde que decidieron renunciar a sus derechos reales como parte de la dinastía de los Windsor de manera oficial el 18 de enero de 2020. En ese mismo año, firmaron un acuerdo millonario, concertado en 100 millones de dólares, con la plataforma de streaming Netflix a través de la compañía Archewell Productions.

Revés millonario para el príncipe Harry y Meghan Markle: Netflix dio por terminado su contrato millonario

Desde el 1 de abril de 2020, Harry y Meghan Markle dejaron de recibir fondos públicos de la corona británica debido a que decidieron renunciar a sus derechos, aun así siguen manteniendo su título nobiliario de duque y duquesa de Sussex. Si bien no son parte de la institución monárquica y no participan de actos de manera oficial, si forman parte de la familia y continúan con sus compromisos laborales, sociales y benéficos.

Su futuro estaba asegurado porque ese mismo año firmaron un contrato millonario con Netflix con el objetivo de crear series y documentales que indagarían en la vida privada de los duques. Sin embargo, hace pocos días, se hizo público que la plataforma de streaming decidió dar por terminado el contrato, lo que dejaría a la pareja de royals sin una de sus mayores fuentes de ingresos.

Sin dudas, esta decisión de la empresa de entretenimiento significó un revés económico muy profundo para el príncipe Harry y Meghan Markle, ya que implica una pérdida millonaria. Luego del arrasador éxito que tuvo la serie documental: “Meghan & Harry”, las siguientes producciones, “Polo y With Love”, “Live to Lead” y “Meghan”, no tuvieron el mismo impacto entre la audiencia, motivo por el cual Netflix habría debido concluir el contrato y no renovarlo. Por su parte, la serie animada “Pearl” producida por Meghan ni siquiera llegó a ver la luz, fue cancelada antes de su lanzamiento en la plataforma.

El fin del acuerdo con Netflix marca un punto de inflexión en el camino profesional que Harry y Meghan emprendieron tras alejarse de la familia real británica. A pesar de conservar sus títulos y continuar con sus proyectos independientes, la cancelación del acuerdo con la plataforma de streaming representa un cambio significativo en su estrategia de financiamiento y visibilidad pública, poniendo en foco los desafíos que implica sostener una carrera fuera del sistema monárquico.

