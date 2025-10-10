Toda la verdad detrás de la ruptura de Jazmin Grace Grimaldi, la hija mayor de Alberto de Mónaco, y su novio, Ian Mellencamp

Jazmin Grace Grimaldi, la hija mayor del príncipe Alberto de Mónaco, se separó del músico Ian Mellencamp, sobrino del legendario cantante John Cougar. La ruptura, confirmada por el Daily Mail, pone fin a una relación de nueve años en la que ambos compartieron, además de su vida sentimental, una profunda conexión artística.

la verdad detrás de la ruptura de Jazmin Grace Grimaldi e Ian Mellencamp

Según fuentes cercanas a la pareja citadas por el medio británico, “los dos fueron fundamentales en la vida del otro, pero llegó el momento de tomar caminos diferentes”. Aunque su vínculo parecía sólido, el entorno de ambos señala que la relación “ya no funcionaba como antes”. En los últimos meses, las redes sociales comenzaron a dar señales del distanciamiento: Jazmin dejó de compartir fotografías junto a Ian, un detalle que muchos interpretaron como el inicio del final.

Jazmín Grace Grimaldi e Ian Mellencamp

Paradójicamente, las mismas redes que anticiparon la ruptura fueron el escenario donde, en marzo de 2017, oficializaron su historia de amor con publicaciones repletas de besos y mensajes afectuosos. Un año más tarde, la pareja fue vista en Mónaco, donde Mellencamp conoció al príncipe Alberto durante el Masters Series de Montecarlo. Esa aparición pública marcó uno de los momentos más visibles de la relación.

A lo largo de los años, Jazmin e Ian también unieron sus talentos musicales. En 2020 lanzaron Thankful, un sencillo de espíritu navideño compuesto e interpretado por ambos, en el que sus voces y estilos se fusionaron en una melodía cálida y armónica. El tema mostraba la sintonía creativa que caracterizó gran parte de su relación.

Jazmín Grace Grimaldi

Hija de Alberto de Mónaco y la estadounidense Tamara Rotolo, la hija de Alberto de Mónaco continúa desarrollando su carrera como cantante y actriz entre Estados Unidos y Europa. Su presencia pública combina la herencia real con una identidad artística cada vez más definida. Mellencamp, en tanto, sigue vinculado al mundo del rock y la moda: antes de dedicarse de lleno a la música, trabajó como modelo para reconocidas firmas en Nueva York, compartiendo campañas con figuras como Gigi Hadid y Toni Garrn.

Aunque la historia sentimental entre ambos llegó a su fin, tanto Jazmin Grace Grimaldi como Ian mantienen el foco en sus proyectos personales, dando por finalizada una etapa que unió la realeza monegasca con la escena artística estadounidense.

