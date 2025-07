La princesa Amalia de Holanda se caracteriza por ser una figura sólida, respetada y con una alta estima en los Países Bajos. La joven demuestra una alta predisposición a seguir con el linaje real como futura heredera al trono y, ante la mirada de todo un país, su conducta siempre demuestra ser ejemplar, cuidada y reservada. Sin embargo, en esta oportunidad, la royal compartió un carrete de imágenes en las redes sociales y las críticas no tardaron en llegar.

Amalia de Holanda decepciona en su viaje con amigas a Grecia: “Desagradable”

Recientemente se ha filtrado que la princesa Amalia de Holanda realizó un viaje secreto a Grecia con sus amigas, para despejarse y descansar. Sin dudas, se trató de un momento de descanso luego de graduarse en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam. El destino habría sido elegido debido a que se trata de un país al que suele viajar con frecuencia con su familia.

Si bien, no se sabe con exactitud la fecha de arribo de la hija de Máxima y el rey Guillermo junto a su círculo más cercano, sí se sabe que se habrían hospedado en la ciudad de Ermionida. En las imágenes compartidas, se puede ver a la joven con una actitud relajada y divertida junto a su grupo. Sin embargo, aunque recibió apoyo de algunas partes, no faltaron quienes consideraron que tales vacaciones eran un derroche de dinero y un lujo innecesario.

Debajo del carrete de imágenes que compartió la royal, se vieron comentarios como: “Siempre unas vacaciones gratis y gente encantada de pagar por todo eso” (Always a free holiday and people adoring it to pay for all of that), “Todo pagado con el dinero de los impuestos neerlandeses. Asqueroso.” (All payed with dutch tax money. Disgusting).

De esta manera, diferentes usuarios dejaron en claro su descontento ante la exposición pública del viaje, la falta de información oficial al respecto y el excéntrico destino para realizarlo. La publicación no fue eliminada ni comentada por la Casa Real, hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales sobre el tema.

Aunque este episodio generó opiniones divididas en redes sociales, parecería que Amalia de Holanda continúa siendo una figura muy valorada en su país. Su reciente graduación y su compromiso con la Casa Real siguen marcando el perfil de una heredera que, más allá de las críticas ocasionales, mantiene la confianza de una parte del pueblo neerlandés.

