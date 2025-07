Es sabido que la reina Letizia es un referente de la moda en España, sus looks siempre son elegantes y acordes con la etiqueta requerida para cada evento, pero una de las cosas que más gusta es que su guardarropas es absolutamente variado. La reina opta por estilismos de diseñadores de alta costura pero también elige marcas accesibles como Zara, además de que suele intercambiar algunos ítems con sus hijas y reutilizar sus piezas en más de una oportunidad. Por este tipo de gestos, Letizi Ortiz se ganó un lugar en el corazón del pueblo español.

Sin embargo, en esta oportunidad, la reina fue criticada por Juan Avellaneda, un diseñador europeo. El experto en moda compartió su opinión sobre el vestido elegido por la consorte en su última aparición pública.

Reina Letizia Ortiz

Un experto en moda pone el foco en el último vestido de la reina Letizia: “Poco Chill”

Juan Avellaneda dio su perspectiva sobre el ítem utilizado por la Reina Letizia durante el acto de entrega de Reales Despachos y nombramientos a los nuevos oficiales de la Armada, en el que la princesa Leonor de Asturias recibió la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco de manos de su padre, el rey Felipe.

El rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz

La reina lució un vestido ceñido azul de “Vogana”, una marca de Andalucía. La pieza se caracteriza por ser sin mangas, con escote en v y de largo midi. Además, contiene detalles boho a contratono, en color off white y volados. Para completar el look Letizia optó por el típico beauty look con el que suele complementar sus estilismos: cabello suelto y relajado, ligeramente ondulado y maquillaje en tonos neutros estilo no-makeup, ideal para el día.

Ahora bien, el experto Juan Avellaneda, quien suele dejar valoraciones sobre los looks de las royal, esta vez dejó una opinión no tan favorecedora. Si bien aclaró que el vestido sí es un buen diseño explicó: "tengo que deciros que a mí el vestido no me disgusta, pero sí que es verdad que es un vestido que lo veo un poco más relajado para el momento que es”.

La reina Letizia Ortiz

Continuó: “Todo el mundo iba como muy de gala, todo estaba un poco más elevado a nivel de looks… Y este vestido era un poco más Formentera, Ibiza… Un rollito un poco más chic”, afirmó. Y volvió a enfatizar que el vestido no era específicamente apropiado para la formalidad que el evento, en el que toda la familia real estaba participando, requería: “pero es lo que os digo, lo veo un poco chill para algo más formal, y más teniendo al Rey súper formal vestido”.

La reina Letizia Ortiz

Sobre los aspectos positivos y favorecedores de la elección, el diseñador fue contundente: “Es verdad que esta silueta a la reina Letizia le queda súper bien (...) me encanta el detalle de cintura porque ajusta muchísimo, le hace figura reloj de arena, y luego la parte de abajo con volantes le da volumen”.

Más allá de las opiniones divididas, el look de la reina Letizia no pasó desapercibido. Una vez más, su elección generó debate y puso en primer plano el equilibrio que suele buscar entre la etiqueta real y un estilo propio, versátil y actual.

J.O