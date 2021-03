Famoso actor de ATAV reveló por qué le dijo que no a Masterchef Celebrity

Sin duda MasterChef Celebrity se convirtió en su primera y segunda temporada en uno de los programas más vistos y elegidos por los argentinos. El ciclo de cocina de Telefe siempre lidera su franja horaria y cientos de famosos darían lo que fuera por estar en él. Pero no a todos los seduce y en esta ocasión una gran figura que tuvo ATAV, "Argentina, Tierra de amor y Venganza" se negó rotúndamente a participar del ciclo. Enterate de quién se trata.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), Matías Mayer contó por primera vez por qué dijo que no.

“Me gusta cocinar pero no lo suelo practicar mucho. Depende que programa y que actividad. Soy más de guardarme para mí en esas cosas. Si quiero probar algo nuevo lo haría pero atrás de cámara. Me gusta compartir mi lado profesional y no tanto privado. Me tentaron para la primera temporada de “Masterchef”“, empezó diciendo el artista.

Además dijo: “Juro que no soy candidato para ese programa porque sería un papelón. Me cuesta cocinar en casa, imaginate bajo presión, además de pasarla como el culo“. Instantáneamente dije que no. Me llamó mi representante y le dije que no. Sofi Pachano que es amiga me iba contando cómo era la dinámica y yo decía que ahí me muero. Me agarra un ataque y no sé que hacer. No lo vi mucho pero a veces hablaba con Leti Siciliani y la veía sufriendo y le decía que yo sería vos, sería eso“, agregó.

“No me arrepiento de haber dicho que no a Masterchef. Yo lo hubiese sufrido mucho en serio, no la hubiese pasado nada bien. Hubiese sido un suplicio cada vez que hay que ir a grabar“, dijo Matías Mayer.

“Últimamente no lo vi prácticamente esta temporada. Hablé con Cande para ver como venía eso. Quedé en que tengo que verlo para hacerle el aguante. Son re bravos los jurados, pero me parece un formato de calidad“, cerró el actor.

