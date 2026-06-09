Guillermo Francella y Dani Rovira arrasan en Disney+ con el estreno de la película Playa de lobos

Luego del éxito de Homo Argentum, Guillermo Francella vuelve a la pantalla del cine con una nueva propuesta, con una historia de humor, misterio y tensión psicológica. Con Dani Rovira, construye una historia que mantiene la atención de la audiciencia a la esperada de la reacción de los protagonistas ante las situaciones planteadas. Luego del éxito en cine, Playa de Lobos llegó a la plataforma de Disney+.

De qué trata Playa de Lobos, con Guillermo Francella y Dani Rovira

Dirigida por Javier Veiga, Playa de Lobos es una producción Pampa Films, Gloriamundi, Medio Limón, Zebra, Epos Cine con el apoyo de RTVE, que sigue un día laboral de Manu, interpretado po Dani Rovira, un trabajador de un "chiringuito" de playa, que busca terminar su jornada como siempre pero tiene un encuentro con un hombre llamado Klaus, personificado por Guillermo Francella, que en principio no llamó su atención pero poco tardó en darse uenta que su presencia allí no era casualidad.

Cuando las sospechas de Manu comienzan a crecer, la tensión traspasa la pantalla. La interacción entre los hombres deja en claro que nada es coincidencia, sino un plan que aquel turista argentino llamado Klaus quiere llevar a cabo. Cuando queda en claro esta situación, se lanza con una una desconcertante y perturbadora propuesta.

Las interacciones entre los dos hombres van desde el humor hasta la tensión, con frases contundentes y al hueso, de allí la "confianza" que generaron para hablar sin tapujos de un plan que cambiará la vida de ambos. Rovira y Francella conforman una dupla particular con una química en el ida y vuelta que traspasa la pantalla, mantienen esta incomodidad entre los personajes muy latente. La dinámica entre los protagonistas deja en claro que el relato va en dos líneas: comedia negra y thriller psicológico.

En todo momento, hay una incógnita que se mantiene vigente y se trata de conocer la verdadera identidad de Klaus, que aumenta la tensión en el relato, pasando de la comedia hacia el thriller. La amabilidad e incógnita que mantiene Klaus lleva a un constante análisis y desconfianza por parte de Manu, generando particulares escenas entre ellos.

Playa de Lobos se estrenó en cines argentinos y españoles durante el 2025, y el pasado 5 de junio llegó a Disney+, donde ya cuenta con un gran éxito entre los usuarios. Guillermo Francella y Dani Rovira conquista al público con su puesta en escena que va desde el humor a la incomodidad.