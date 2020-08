El desesperado pedido de Brenda Asnicar y el apoyo incondicional de su novio

La cantante y actriz Brenda Asnicar compartió con sus seguidores el lanzamiento de su show virtual mostrándose de cuerpo entero y las críticas por su extrema delgadez fueron tendencia en twitter.

Abocada a su carrera como cantante, la ex Patito Feo tiene más de un millón de seguidores en Instagram y fue ahi donde promocionó "Vos sos Dios", su show virtual musical producido por ella. En la imagen se la ve con una remera corta y un short, que permiten ver su delgada figura. "Estás puro hueso", "Estás enferma", "Seguí alimentando la anorexia", "Me parece repugnante ese cuerpo", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió de inmediato.

Desesperada, su respuesta a modo de ruego, no tardó en llegar: "Yo me amo. A mi sólo me importa lo que dice mi familia que me quiere y me cuida", decía en alguna de sus respuestas. "No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo y que las mujeres hablen así de las mujeres" y finalizó: "Me siento tan triste. Que las mujeres y que la gente en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo me hace penar que los medios de comunicación y la sociedad siempre resaltan la miseria y lo negativo sin preocuparse si la persona que está del otro lado sufre o empeora al leerlos".

Pero lejos de finalizar con su contundente respuesta, fue por más y más enojada se manifesto: "Por qué no se pudren. Ojalá se quiebren. Qué están esperando, ¿que me suicide? ¿Qué es lo que quieren?", culminó.

Su pareja, el cantante de Trap Duki, acompañó a su novia en este difícil momento y también respondió a las innumerables críticas con un contundente mensaje: "En qué situación estamos que me tengo que despertar y ver a la mujer que amo, mal porque deciden opinar sobre su cuerpo", comenzó su relato en el video que publicó en su Instagram y continuó: "¿Qué mierda le pasa a la gente? Que no les importe nada lo que hablen mal de ustedes. su cuerpo es la forma de ser de su persona, y si van a cambiar algo cámbienlo porque ustedes quieren y no porque lo dicen los demás", continuó.

Cada vez más compenetrado con su mensaje, Duki defendiendo a Brenda tenía mucho más para decir y así lo hizo: "Así de simple loco. Y para los medios de comunicación que no tienen noticias y levantan cosas de mierda, sepan que están lastimando a una persona y hay gente atrás de la mierda que ustedes dicen y le duele las cosas que ustedes dicen así que cierren el orto"

El rapero luego dejó un mensaje: "Empiecen a aceptarse y quererse como son y dejen de tratar de buscar el perfeccionismo que les impone la sociedad que dice vos tenés que ser flaco, tenés que ser gordo, vos tenés que ser alto, tenés que ser bajo, tenés que ser lindo tenés que ser feo. ¡Basta de esa mierda!"

Y para cerrar, concluyó: "Y otra cosa wacho, dejemos de banalizar a las mujeres porque estas cosas se las hacen a las mujeres a los hombres no se las hacen tanto. Dejemos de querer fomentar cuál tiene que ser la imagen perfecta, cómo tiene que ser la mujer para ser linda o no".