Fabián Paz: "En las crisis veo una oportunidad"

Se toma con humor la tarea de definirse. “¡Qué difícil! Creo que soy muy amigable y también divertido. Bueno, es lo que la gente dice al menos…pero viste que a uno ¡también le mienten! ¿Mi edad? No pienso decirla…poné entre paréntesis el signo de interrogación”, confiesa antes de reírse Fabián Paz, el diseñador que ganó popularidad al lanzar la firma de zapatos “Valdez”, junto a su gran amiga Guillermina Valdés, pero quien desde hace tiempo, se destaca tanto en el mundo de la moda como en el de la televisión.

Y es que, entre múltiples y muy novedosos proyectos que contará luego, Fabián se desempeña como jurado de “Corte y Confección”, el exitoso reality de diseñadores y moda del eltrece. “La tele me dio otra visibilidad, eso está buenísimo y me encanta. Andrea Politti, la conductora, me enseñó muchísimo, al igual que el productor, Gaby Fernández. Me cuidan mucho, porque no tenía experiencia y ahora estoy mucho más relajado. Además, se trata de un formato que me gusta porque reivindica la costura. Me parece una genialidad y un acierto y más hoy, que hay mucha gente cosiendo a partir de que vieron el programa y en pandemia”, reconoce.

Y sobre el impacto que la llegada del coronavirus generó en la industria, asegura: “Antes de la pandemia viajaba y veía tendencias. Por ejemplo en Milán, mi ciudad favorita y donde viví. A me inspira la mujer y quiero que se sienta empoderada. Me gusta mucho el color y diseño zapatos para una mujer atrevida, que se siente poderosa y no le tiene miedo a la mirada del otro. La mujer argentina es sexy por naturaleza, le gusta ser provocadora y se va animando cada vez más. Recuerdo que nuestro primer hit fueron las bucaneras, que estaban mal vistas. La verdad es que Guille me dio mucha libertad como diseñador”, dice Fabián para quien hoy la estrategia es mantener los puestos de trabajo y apuntar “todos los cañones a la venta online”, que ya venían realizando pero que ahora se potenció. “Estamos en un momento en el que hay que reinventarse. Yo en las crisis veo una oportunidad”, afirma.

“También estoy haciendo algo junto a Verónica de la Canal, que lanzamos en estos días; una marca de monos, mamelucos. Se llama ‘Capaz’, que es la conjunción de de la Canal y Paz. Yo uso muchos monos en casa, porque son bien cómodos y relajados. Y también me dedico a mi línea de accesorios sin género, para hombre y mujer, compuesto por bolsos, mochilas, riñoneras, que acabo de lanzar con el nombre ¨Paz¨. Me parece que hoy es esa la tendencia. A mí la pandemia me saca la parte creativa. Cuando puedo invierto en cuadros. Y estoy casado hace años, pero no es algo de lo que hable mucho”, se sincera Fabián, un amante del arte de los tatuajes que comparte su vida con su pareja y con “Marte”, el perrito chihuahua que le regaló Guillermina hace un año y medio y lo acompaña a todos lados.

“Por suerte desde que comenzó la pandemia no dejé de trabajar. Salgo a diario, pero siempre tomando los recaudos necesarios, porque hay que seguir. También salgo al súper para hacerle las compras a mi mamá, que es persona de riesgo, pero se las dejo en la puerta. Ni siquiera la veo, esa es la parte más dura”, reconoce el designer, a quien tras su incursión también lo convocaron para futuros proyectos en la pantalla chica, una faceta que le gustaría seguir explorando. “Creo que vivimos un cambio de paradigma. Si nosotros no cambiamos, lo van a hacer a la fuerza. Hay que rearmarse. Yo desde mis redes trato de dar una mano a otros. Creo que juntos es la manera de salir de todo esto. El ego tiene que quedar de lado”, agrega.

Consultado sobre la mediática separación de su gran amiga y confidente, Guillermina, concluye: “¡Sabía que se iba a venir la pregunta!. Bueno, yo la veo tranquila, pero ella es una persona así. Creo que las decisiones que toma, las toma desde el amor. No me corresponde hablar, pero creo que todo va a pasar y se va resolver de la mejor manera. La conozco hace mucho y viví todos los procesos.”

