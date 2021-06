El presente de Gastón Dalmau ni él mismo puede creerlo. Tras mucho tiempo alejado de las cámaras, luego del éxito rotundo de "Casi Ángeles" y "Teen Angels" fue convocado a MasterChef Celebrity 2 y llegó a las instancias finales.

Mañana, día en el que se enfrentará a Gerogina Barbarrosa para disputarse el primer premio y en el que el programa permite la presencia de algún familiar cercano, Dalmau, de 37 años, no podrá estar acompañado por sus afectos en ese importante momento de su vida y su carrera.

Gastón Dalmau finalista de MasterChef: Conoce detalles sobre su vida personal

Santiago del Moro le preguntó quién iba a venir a verlo, Gastón Dalmau, con gesto de tristeza dijo que ni su familia ni su pareja estarán presentes.

Sucede que los padres del galán viven en Coronel Suárez, el interior de la provincia de Buenos Aires y que su pareja, está en Estados Unidos.

Hábil entrevistador, Del Moro continuó con sus preguntas: "A quién extrañás más: a tus hermanos, a tus padres?". Algo tímido, dado que siempre fue muy cuidadoso de su vida personal, no tuvo otra alternativa que contestar y fue en ese momento cuando dijo que extraña mucho a todos y lo más difícil es atravesar los fines de semana en soledad. "No es fácil", aseguró.

También agregó que fueron sus afectos quienes lo estimularon para que forma parte del reality.

Indagando sobre su vida en pareja, Santiago le preguntó acerca de su amor a la distancia y Dalmau contó que además de su pareja tiene un perro llamado Roger, lo que le dio pie al conductor a preguntar sobre la posibilidad de la paternidad. "¿Te gustaría ser papá? ¿Soñás con eso?" y seguro de sí mismo el actor contestó "Los perros me encantan y también amo viajar, entonces, no podría", y dejando en claro que por ahora no quiere ser padre, dio por finalizado el tema.

"Masterchef Celebrity 2": estos son los dos participantes que llegan a la gran final

Fueron 16 concursantes los que arrancaron "MasterChef Celebrity 2” y ahora finalmente y después de mucha espera y polémicas en la cocina se definió quiénes se enfrentarán en la gran final de este jueves.

El primer elegido para la final fue Gastón Dalmau quien se destacó con su plato por encima de sus compañeras. Luego, para completar a la segunda finalista, el jurado eligió a: Georgina Barbarossa para la gran final que se podrá ver el jueves 24 de junio desde las 22:00 en la pantalla de Telefe.

