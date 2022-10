Noviembre: los recomendados de Caras para disfrutar a pleno todo el mes

Noviembre llega con varios shows y planes fuera de casa.

A continuación, algunos destacados en recitales, teatro, cine y gastro.

Recitales

Ricky Martin

Primero se anunció el show del 30 de noviembre de Ricky Martin y en menos de una hora se agotaron las entradas disponibles. Una semana más tarde ocurrió lo mismo con la segunda fecha, programada para el 1 de diciembre. Finalmente, días atrás se confirmó una tercera fecha en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 28 de noviembre.

Más información en: www.6pasos.com

Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat presenta El vicio de cantar 1965-2022, un recorrido a través de la historia y las canciones en una sola noche llena de afecto.

El cantante de esta manera se despedirá de los escenarios, por eso es la gran oportunidad de verlo en vivo desplegar todo su talento.

El 19, 20, 25, 26 y 29 de noviembre en el Estadio Movistar Arena, Humboldt 450, CABA.

Entradas: www.blueteamshow.com

Jairo

Una intoxicación aguda hizo que tuviera que suspender su concierto previsto en el Luna Park el pasado 1 de octubre. Tras unos días en observación en la Fundación Favaloro, ya pudo retomar su agenda y reprogramar el concierto del Luna Park para el domingo 13 de noviembre.

El artista presentará un concierto especial donde cantará junto a grandes invitados en un imperdible cierre de las actuaciones de su 50 aniversario.

Con más de 800 canciones compuestas y 48 discos editados, distinguido y premiado internacionalmente por su trayectoria, Jairo conmemora la música con una obra inigualable y una de las más emblemáticas voces de habla hispana.

Dirección: Av. Eduardo Madero 470, CABA.

Entradas en: www.ticketportal.com.ar

SALIDAS

Back to the Orchestra

Con más del 80 músicos en escena y un espectáculo audiovisual nunca antes visto, Back to the Orchestra presenta las bandas de sonido más importantes y todas las obras maestras del cine de ciencia ficción de los 70/80/90s y a sus más grandes compositores. Dirigido por Damián Mahler.

En el Estadio Luna Park, Av. Eduardo Madero 470, CABA.

Entradas: www.ticketportal.com.ar

Bocas abiertas

Del 3 al 6 de noviembre se realizará la 10º edición del festival gastronómico Bocas Abiertas de San Isidro.



Con el fin de potenciar el polo gastronómico del bajo de San Isidro participarán más de 30 restaurantes. Habrá cerca de 10 puntos de venta de bebidas -entre aguas, kombuchas, cervezas, vinos, sidra, aperitivos, gin y café- y se llevarán a cabo 15 clases a cargo de cocineros expertos como Germán Torres, Juliana y Máximo López May, Mauricio Asta, Mecha Solís, Ana Ortuño y varios más.



Como novedad, este año se inaugurarán dos espacios exclusivos: el Mundo del Gin Tónic, donde los presentes podrán probar cocktails de al menos seis prestigiosas marcas de gin

y un agua tónica nacional Premium Mixer, y el Mundo del Vino, con la posibilidad de degustar varias etiquetas de vino maridadas con platos elegidos de la feria.

Dirección: Del Barco Centenera y el río, Bajo de San Isidro.

Días y horarios: jueves 3, de 18 a 23 hs; viernes 4 de 12 a 23 hs; sábado 5 y domingo 6, de 12

a 23 hs.

Entradas en: www.tuentrada.com

EPCOT

Si tenés pensado viajar a Orlando en familia, a partir del 25 de noviembre y hasta el 30 de diciembre, podrán disfrutar de maravillosos paisajes, sonidos y sabores de la temporada navideña en el EPCOT International Festival of the Holidays. El festival, dará la bienvenida una vez más a "Candlelight Processional" que se llevará a cabo todas las noches en el America Gardens Theatre y presentará narradores famosos como Neil Patrick Harris, Whoopi Goldberg y Gloria Estefan entre otros. Los artisstas contarán la historia de la Navidad acompañados a capella por Voices of Liberty, una orquesta en vivo de 50 músicos con trompetas de heraldo y gloriosos coros compuestos por miembros del elenco de Disney y grupos de la comunidad local.

Más información en: www.EPCOTholidays.com.

TV

El secreto de la Familia Greco

Llega el estreno mundial de El Secreto de la Familia Greco la adaptación de la exitosa serie argentina ¨Historia de un Clan¨. Producida y filmada entre México y Argentina, por Telemundo Streaming Studios/Underground.

Se trata de una miniserie de 9 capítulos, protagonizada por el famoso actor Fernando Colunga, conocido en Argentina por las novelas María la del Barrio y Marimar.

Estreno: 4 de noviembre por Netflix.

Los Montaner

Llega Los Montaner, la nueva serie original docureality de Disney+ sobre una de las familias más famosas de Latinoamérica. Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Evaluna, Stefi, Sara y Camilo, mostrarán como nunca antes su vida diaria.

A lo largo de los episodios, la audiencia será testigo de los desafíos que atraviesan cada uno de sus integrantes mientras buscan mantener la armonía entre su vida privada y su carrera profesional, siempre ante el ojo público.

La serie revelará los entretelones de acontecimientos familiares como la boda de Ricky y Stefi, el nacimiento de la hija de Evaluna y Camilo, Índigo, y el deseo por parte de Mau y Sara de formar una familia que se coronó con la concepción de Apolo, sexto nieto de Ricardo y Marlene que acaba de nacer.

Estreno de los primeros cinco capítulos : 9 de noviembre.