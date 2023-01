Así será el clima astrológico para este 3 de enero del 2023

Cáncer: una mirada al niño interior, amar, abrazar al niño, niña, que fuiste. Y pararte en el adulto, sabiendo que hoy contas con otros recursos y que podés defenderte de esa manera. Escorpio: aprovechas el verano para ocuparte de tu salud, tu cuidado, pedís turno con médicos y realizar chequeos. Piscis: definiciones, metas que se presentan claras, siempre la intuición te muestra el camino.

Hoy es Perro Solar Blanco en el Calendario Maya

Las señales de lo que tienes que hacer en la vida están todo el tiempo delante de ti, como carteles luminosos. Sólo tienes que aprender a ver.

Aunque no lo creas, el Universo te está diciendo todo el tiempo lo que es mejor para ti, te está susurrando… gritando el camino. Sácate las anteojeras. Sácate las orejeras. No te aísles. Conéctate con el mundo, con lo que te rodea. ¿Qué señales se repiten? ¿Qué mensajes se reiteran a tu alrededor? Si en un día lees cinco veces la palabra dentista, no esperes que te agarre un dolor de muela ¡Ve al dentista! Cuando empieces a seguir las señales, una cosa te llevará a la otra e irás por la vía rápida de la vida.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho las señales del Universo, siempre recibo una Guía Superior.