Así será el clima astrológico para este 4 de Febrero del 2022

Aries: disfruta del tiempo de recreación, de poder empezar a hacer algunas caminatas y paseos al aire libre, volviendo a la vida. Tauro de a poco va volviendo a la normalidad. A sus rutinas y actividades diarias. Cáncer: deja de discutir, ahí se te va mucha energía, sobre todo cuestionando cada decisión del otro. Sagitario: no seas tu propio enemigo saboteando tu autoestima, deja de criticarte y fortalece la confianza en vos mismo. Capricornio saca fuerzas para salir adelante. Venus alimenta los afectos con su energía inagotable de amor.

HOY es TIERRA MAGNETICA ROJA en el Calendario Maya

El milagro más bello es tener la capacidad de hacer felices a las personas que te rodean.

No hay felicidad más grande que dar, esto lo experimentan las personas que se dedican a servir al prójimo. Hay personas que tienen ese don especial, ese halo de luz a su alrededor, su secreto es que tienen la capacidad de hacer felices a las personas que las rodean, en su hogar, su trabajo, amigos. No están pensando todo el tiempo en recibir, ni especulando “te doy tanto amor, si vos me das tanto amor a cambio”. Simplemente dan de manera espontánea y sin esperar resultados. Saben que esa energía volverá, si no es de parte de esa persona, será de otra, pero el Universo siempre esta en equilibrio. Procura hacer felices a los que te rodean y verás como tu vida se llena de felicidad.

AFIRMACION DEL DIA

Mi espíritu irradia felicidad, todo aquel que se acerca a mi aura se llena de alegría.

