Así será el clima astrológico para este lunes 23 de enero del 2023

Arrancamos la semana. Leo: decisiones asertivas. Avances. Confianza. Respuestas de superiores. Una mirada enfocada sobre los siguientes pasos a dar. Semáforo verde para Leo.

Sagitario: dime con quién andas y te dire quien eres. Fíjate con las compañías que te juntas, que la soledad no sea un premio consuelo. Hay gente de la que es mejor pasar de largo.

Aries: Júpiter en tu signo. Tiempo de siembra, de crear lazos y generar contactos, cada persona que se cruza en tu camino es una oportunidad.

Hoy es Perro Electrico Blanco en el Sincronario Maya

No hay misiones imposibles. Lo único imposible es no Ser. Todo lo demás es posible.

Por más inalcanzable que te parezca una meta, puedes lograrla. Dios no pone un sueño en tu corazón sin la capacidad de hacerlo realidad. Para el Universo no hay imposibles, dos o tres movimientos de sus hilos invisibles y puede hacer que todo ocurra para tí. Eso no significa que se abrirán las puertas como por arte de magia, Dios quiere que lo logres por ti mismo, esa es la parte divertida del juego. Si Dios hace la tarea por ti ¿cómo te sentirías?

Pero cuando enfocas toda tu energía en cumplir tus sueños, el Universo conspirará para que lo logres, para El no hay imposibles.

AFIRMACIÓN DEL DIA

Nada es imposible para mi. He sido creado con un propósito y la vida misma me ayudará a cumplirla.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

