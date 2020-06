Clima astrológico para el jueves 25 de Junio de 2020

Jueves de aprendizaje, con Saturno en Acuario. Revisión de patrones y creencia. Me manejo con sentido común o respondo a la defensiva, me siento atacado y contesto. Saturno pone el dedo en la llaga, te muestra lo que no queres ver. La oposición de la Luna hoy no favorece, si estabas de mal humor todo se incrementa. Irritabilidad. Confusión. Ganas de barajar y dar de nuevo. Parar. Tiempo para meditar. Relajarte. Todo esto es parte del aprendizaje de este período vamos a salir más fuerte.

HOY ES ESTRELLA PLANETARIA AMARILLA en el Calendario Maya

Querer es poder. Una simple pero gran verdad. A veces cuanto más simples son las verdades, más poderosas resultan. Querer es poder. Cada vez que una persona quiso algo con toda la fuerza de su alma, lo consiguió. ¿Tuvo que vencer grandes desafíos? Si. ¿Hubo momentos en que se quebró y dudó? Es muy probable… Pero dentro de sí tenía la fuerte convicción de lo que le pedía su corazón. Había solo un resultado posible: el éxito. Él que quiere, puede. No se pregunta ¿cómo lo haré? No se deja vencer por el cansancio. Solo tiene una imagen en su mente: su objetivo está claro. Querer es poder. Poder tiene dos significados: yo puedo;

pero también: poder como fuerza, capacidad y autoridad. Por eso: querer te da poder.

AFIRMACION DEL DIA

Todo el Poder está dentro de mi. Todo es posible.