Clima astrológico para el lunes 5 de julio de 2021

Neptuno retrogrado en Piscis, con Júpiter también retrogrado transitando en el signo: tendencia al melodrama y aumentar las cosas. No es necesario ponerse tan dramáticos, en especial exagerar las cosas con los afectos. No lleven las situaciones al límite. Más bien busquen moderar las situaciones de conflicto. Sol en Cáncer con novedades en la familia. Escorpio y una salida romántica que promete llegar a más. Enfóquense en positivo.

HOY ES NOCHE GALÁCTICA AZUL en el Calendario Maya

El Universo es ilimitado. Los límites están en nuestra conciencia. Se desconoce hasta donde llega el Universo, los científicos intentan esbozar teorías sobre el fin del Universo, pero aún no han podido probar donde se termina. Y la razón es porque el Universo no tiene límites. Como estamos acostumbrados a pensarnos en un mundo material en 3D (alto, ancho, largo), de la misma manera concebimos un Universo que tiene un fin en alguna parte. Pero si la tercera dimensión es solo una parte de algo mucho más grande y complejo, que no somos capaces de comprender. Entonces los limites están en tu conciencia, eres lo que crees. Si te piensas a ti mismo como un ser ilimitado, eso serás.

AFIRMACION DEL DIA

Soy un ser expansivo e ilimitado. Cada día supero mis propios límites.

www.brujitomaya.com