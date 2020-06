Clima astrológico para el martes 23 de Junio del 2020

Sol en Cáncer con Mercurio retrogrado. No es raro que en este contexto la economía sufra un retroceso. No hay por que temer, son los flujos naturales de un mercado inestable, pero este mismo Mercurio, los ayudará a levantarse y recuperar terreno en lo profesional y comercial. Escorpio, Cáncer y Piscis, que cuenta además con el tránsito de Marte y Neptuno, vera una reactivación de su economía.

HOY ES ENLAZADOR DE MUNDOS GALACTICO BLANCO en el Calendario Maya

Renegar cuando haces algo que no te gusta, te consume el doble de energía que simplemente hacerlo.

Piénsalo, tienes dos opciones bien claras: hacerlo o no hacerlo. Toma una decisión. Si no quieres hacerlo no lo hagas, olvídate del asunto y acepta las consecuencias que eso conlleve. Pero si lo vas a hacer, aún que no te gusta, libérate de la queja inútil, hazlo de una vez por todas y ya. Utiliza toda tu energía en el hacer y no la malgastes en la palabra. Hasta tal vez descubras que no te costaba tanto esfuerzo. La queja te mantiene dividido. Cuando tomas una decisión y la ejecutas, todo tu ser se encuentra en unidad.

AFIRMACION DEL DIA

Hago lo que se necesita hacer y sonrío mientras lo hago.