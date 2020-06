Clima astrológico para el sábado 30 de mayo

Acuario: búsqueda de nuevos horizontes afectivos. Venus en auspicioso trígono, tiempo de resurrección. Capricornio: infundís seguridad, carácter y fuerte personalidad que impacta en el otro y seduce. Cáncer: buen clima de trabajo. Debaten opiniones y llegan a acuerdos comunes, se ayudan mutuamente entre compañeros. Virgo: romances laborales.

Piscis: sabiduría emocional.

HOY ES VIENTO PLANETARIO BLANCO en el Calendario Maya

Todos somos creativos, la creatividad no es exclusividad de nadie. Anímate a jugar.

Relájate. Estas acostumbrado a tomarte todo demasiado en serio. Piensas que si te aflojas el mundo se vendrá abajo, pero no es así. Diviértete un poco, juega más seguido, haz alguna travesura. Cuando juegas eres libre. Cuando juegas estimulas ciertas zonas de la corteza cerebral que estimulan la imaginación. La creatividad no es exclusividad de nadie, cuanto más creas, más ideas te surgen, no puedes parar, una idea lleva a la otra, y a otra, y luego tienes tantas ideas creativas que no te alcanza el día para llevarlas a cabo. Como un manantial de creatividad que no se agota nunca.

AFIRMACION DEL DIA

Celebró mi creatividad y reconozco la creatividad en los demás. Todos somos Creadores Divinos.