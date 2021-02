Clima astrológico para el viernes 12 de febrero

La Luna ingresa en Piscis favoreciendo principalmente a Cáncer, Escorpio y las mismas Piscianas. Salí de la rutina, cambia hábitos, hace cosas distintas. Aunque sea elegí calles diferentes para ir a tu trabajo, o hace las compras de alimentos en otro local, probas cosas nuevas. Cuando movemos la energía en ese sentido abrimos la puerta para que el destino nos traiga nuevas experiencias y personas. A Cáncer esto lo ayuda para salir de su zona de confort. Escorpio lo abre de su círculo habitual. Piscis, por naturaleza temeroso, le aporta seguridad.

HOY ES SOL GALACTICO AMARILLO

Si la vida que llevas no te trae alegría, es tiempo de cambiar de vida. Puedes cambiar. Todos podemos cambiar. En este mismo instante. Ahora… Y ahora… Por supuesto antes de cambiar debes saber a dónde quieres ir. Si no, estarías dando manotazos de ahogado. Elige, piensa, siente, tus próximas elecciones ¿ellas te llevarán por un camino de felicidad o te complicarán más la vida? Si no eres feliz, sacúdete la comodidad y empieza a buscar un cambio de vida. ¡Es tanto lo que puedes hacer! solo tienes que buscar. No te justifiques. No te quedes atado al dolor. No esperes que el cambio provenga de afuera, que cambien los demás. Se el protagonista de tu propia vida.

AFIRMACION DEL DIA

Mi experiencia aquí en la Tierra es una oportunidad de ser feliz siguiendo la voz de mi corazón. Aquí y ahora empiezo a hacer lo que tengo que hacer y soy fiel a mi Ser.

www.brujitomaya.com