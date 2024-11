Desmitificando la vida Organizada

CREDITO CARAS

MITO #1: “La gente organizada es porque tienen T.O.C”

Me atrevería a decir que hasta se está mal usando últimamente la palabra T.O.C (Trastorno Obsesivo Compulsivo) ya que al ser este algo que quien lo tiene, lo padece.

Hay distintos tipos de T.O.C´s y no me voy a meter a hablar de ello porque no es mi área, que de seguro habrá los que lo aplican en el orden y no pueden tener una vida normal debido a esto. Pero ser Organizado no va de la mano con tener un T.O.C. Ser organizado es priorizar la salud mental sin juzgar como vivan los demás o como esté todo a tu alrededor. Permitiéndote vivir una vida más armónica.

MITO #2: “Seguro las que se dedican a esto tienen la casa impecable”

Yo me dedico a esto hace 7 años, gracias a que elegí diferente y es algo que elijo a diario. En mi Instagram podrán ver un poco más de mi historia, antes no era así. Elegí cambiar. Como todos, tengo semanas más cargadas que otras, días más atareados que otros. Te puede pasar a vos, entre el trabajo, familia, vida social, el colegio de los chicos, etc. Los platos y quehaceres de la casa pueden pasar a un 2do plano. Las famosas “Prioridades” Pero eso no significa que no podamos mantener un sistema que nos permita volver al eje en cuanto podamos para seguir teniendo una vida Organizada.

MITO #3: “Para mí es imposible tener la casa organizada, me encantaría, pero no se puede todo”

Todavía me acuerdo la vez que una clienta me dijo eso. Yo estaba yendo a su casa hacía 2 años a organizarla y ordenarla semestralmente, pero cada vez que volvía era como si nunca hubiera pasado por ahí, ya que los hábitos de ella no cambiaban.

Hasta que un día antes de empezar, nos sentamos a tomar mate en la mesa para pactar las tareas del día y dividirnos áreas. La mesa estaba abarrotada de cosas y nada tenía que ver con nada, hasta el cepillo de dientes estaba ahí. Ella me dice esa frase y a mí me hizo un clic. No tiene que ver con que le es imposible, tiene que ver con que no se lo permitió tampoco. Estaba acostumbrada a vivir como vivía.

Le dije sin dar muchas explicaciones que si podía dejar la mesa despejada así estábamos más cómodas y podíamos usarla mejor. Se puso a guardar cada cosa en su lugar (como la canción infantil), trajo un trapo para limpiar la mesa, puso un mantelito y un centro de mesa con flores, perfumo todo y se sentó. Le habrá llevado 5 min. Yo ni me moví de la silla.

Le pregunté: ¿Te fue imposible hacer esto?

Ella respondió: ¡No! ¡Hasta lo disfruté! Ni cuenta me di.

Yo: ¡Genial! De eso se trata, y de la misma forma podés hacer en el resto de la casa, poco a poco.

Ya hace un par de años que no voy más, solo nos vemos mensualmente con asesorías virtuales para mantenimiento y coaching.

MITO #4: “No tengo plata para tener las cajas que se necesitan”

Vivir Organizado no tiene que ver con estética no más. Tiene que ver con elegir-nos y priorizar una vida más saludable, así que lo que uses en pos de mejorar ese estilo de vida no importa. Podes empezar con lo que tengas en casa.

Cajas de zapatos, frascos de café, hasta las bolsas de tela de supermercado eh visto como las doblan y usan como organizadores. La creatividad aparece cuando nos encuentra trabajando, decía un profesor mío en la facultad, y tenía razón.

MITO #5: “Vivir organizado bloquea la creatividad”

Muchas veces vi que se dice mucho que donde hay caos crece la creatividad y nada más lejos que eso. Tener la casa en Orden es como tener un lienzo en blanco todos los días, donde podamos crear el día que queramos y ocuparnos de los pendientes que tengamos.

Les propongo que se hagan una lista de todos los “ pendientes ” que piensan a diario. Así parezca una pavada. Desde ese turno en el medico que tienen que sacar hasta la compra del súper con las cosas que siempre se olvidan cada vez que van.

El volcarlo en el papel les da más alivio a esa mente que rumea todo el día con los “debería estar haciendo esto y aquello” y nos facilita el ponerlos en agenda para llevar a cabo esa tarea en un tiempo pactado. Y aquello que parecía una bola gigante de estrés termina siendo una pequeña línea en nuestro tiempo que se resuelve y desaparece.

Si te sentiste identificado con alguno de estos mitos o soles decir o creer, es momento de poner a prueba la creencia contraria que te permita vivir una vida más plena teniendo tu casa como te mereces y disfrutándola sin el estrés extra a diario.

Laura Ramayo

Ig: @laura.ramayo

Whatsapp: 0341-152542989